Questa sera al Teatro Franco Parenti l’ultimo appuntamento con la rassegna di concerti a teatro di Electropark Exchanges, Julius Eastman Memorial Dinner – Jace Clayton with David Friend, Emily Manzo, Arooj Aftab.

La cantante sufi sarà collegata (non in diretta) via video, mentre Clayton si occuperà del mix live. L’inizio del live è fissato per le 21:30.

Ne abbiamo parlato con Sabina Barcucci, curatrice di ExEx, il ciclo di workshop che vedeva la partecipazione degli artisti stessi e che anticipava gli appuntamenti a teatro. Ci ha raccontato com’è andato l’ultimo, Culture, con Jace Clayton.

Sabina, siamo ufficialmente giunti alla fine dell’edizione milanese di Electropark, Exchanges, e della rassegna ExEx, i workshop mensili che hanno anticipato i concerti al Teatro Franco Parenti. Com’è andata? Siete soddisfatti? Siete tristi?

L’umore generale è positivo, siamo contenti di averlo fatto, era il progetto pilota con il quale intendevamo appunto prendere le misure per quanto riguarda la risposta del pubblico. Ci sono sicuramente stati degli errori, delle ingenuità che poi in qualche modo aiutano ad aggiustare il tiro credo. Obiettivamente il punto era riuscire a strutturare un format che proponesse dei contenuti in modo da intercettare una rete di persone abbastanza variegata, non unicamente musicisti, musicologi, ma riuscire a coinvolgere da una parte esperti del settore e, unitamente a questo, cercare di creare un ambiente il più possibile multimediale, che permettesse di sollevare un discorso sulla musica che in qualche modo coinvolgesse anche diversi ambiti delle creative industries con l’obiettivo concreto di portare all’esterno visioni più radicali sulla musica e sull’aspetto tecnologico, che è il tema che riesce a legare e combinare, appunto, quei diversi ambiti.

È tutto magmatico: la musica ha la capacità di legare tante dimensioni insieme e quindi potenzialmente di legare e far incontrare pubblici diversi.

A proposito di pubblico: com’è stata a vostro avviso la risposta del pubblico milanese, sia ai workshop che all’intera rassegna a teatro? Dacci un tuo parere e un tuo punto di vista globale, da organizzatrice ma anche da fruitrice, su questo tipo di eventi e format che a Milano, sotto certi aspetti, sono ancora una novità.

La scommessa è stata proprio vedere chi avrebbe risposto positivamente a questo stimolo ambiguo. E la risposta c’è stata, le persone che si sono avvicinate a questa esperienza poi ci hanno seguito durante tutto il percorso durato praticamente due mesi: sicuramente non si è trattato di un pubblico passivo. Il nostro obiettivo non erano ovviamente i grandi numeri, ma costruire una rete di fidati interessati.

Detto questo, vogliamo sicuramente fare un’edizione 2019 con più consapevolezza, più strumenti, più organizzazione, magari in una stagione più favorevole per questo genere di format tipicamente più invernali che estivi.

L’incontro di domenica con Jace Clayton – l’ultimo degli ospiti che si esibirà questa sera – titolava Culture. Perché? In cosa consiste la “composizione con plugin SUFI”, al centro della studio session di Clayton?

L’ultimo workshop, Culture, è stato sicuramente il più ambizioso di tutti, considerando anche che gli ospiti che abbiamo coinvolto arrivavano principalmente dall’estero. La giornata è stata suddivisa in due parti: durante la prima si è tenuta la studio session del dj Jace Clayton, che ha mostrato anzitutto come funziona il SUFI Plugin, progetto speculativo molto particolare che apre a un modo di pensare sia la progettualità, che la globalizzazione, che la musica in una maniera differente. Per quanto non sia recentissimo, rimane un progetto che ha stupito per il numero di elementi che riesce a mettere in discussione all’interno di un singolo progetto. Clayton ha raccontato come l’ha generato, sviluppato, ultimato e, ovviamente, come funziona. Il progetto di Jace, oltre a presentare un metodo particolare di produzione musicale, solleva anche una questione critica e, appunto, culturale importante.

Nel corso del panel si è discusso in particolare dei processi di appropriazione culturale in atto nell’ambito musicale, che di fatto riflettono un movimento in essere non solo in questa dimensione, ma una tendenza globale: si passa per un processo di acquisizione di materiale musicale proveniente ad esempio da Paesi come Africa e Sud America ai fini di massimizzare le vendite nella music industry: nel mondo della word music 2.0, la musica finisce per diventare un remix costante, di produzione di suoni che viaggiano da una parte all’altra del pianeta, vengono modificati, immediatamente pubblicati tramite anche piattaforme e mezzi tecnologici di scarsa qualità e prestazioni. Si tratta comunque di fenomeni poco perimetrabili, sono molto ampi, globali, complessi.

Perception, Production, Culture. Mi spieghi i motivi dietro alla decisione di strutturare in questo modo percorso e contenuti?

Mi sono rifatta a una ricercatrice di cui abbiamo discusso approfonditamente al primo workshop, Neri Oxman, che vede il mondo della musica come un esempio di sistema creativo totalmente antidisciplinare. Ho voluto utilizzare questa lente, un diagramma di analisi che spiega come l’esplorazione creativa viaggi su quattro ambiti fondamentali che si influenzano tra di loro, in piena linea con il concetto di antidisciplinarietà: scienza, ingegneria, design, arte. Il diagramma è chiarificante: per come si muove la conoscenza e per i diversi significati che acquisisce, a seconda dell’ambito di movimento genera degli output differenti. Gli output sono ascrivibili rispettivamente, appunto, all’area della percezione, della produzione, della cultura. Da qui la struttura di questo ciclo di workshop legati ai concerti di Electropark Exchanges.

