Zelemir Zilnik dell’“Onda nera” a Filmmaker 2022

Il regista, vincitore dell’Orso d’oro a Berlino nel 1969 con Opere giovanili, sarà domenica 20 novembre alla Cineteca Milano Arlecchino per presentare Marble Ass

Tra i registi dell’Onda nera, il censuratissimo movimento che rivoluzionò il cinema della ex-Jugoslavia negli anni sessanta e settanta, vincitore dell’Orso d’oro a Berlino nel 1969 con Opere giovanili, Zelemir Zilnik sarà a Filmmaker, domenica 20 novembre alle 21.30 alla Cineteca Milano Arlecchino, per presentare Marble Ass (Teddy Award alla Berlinale 1995).

Il film è la storia di Marlyn, una persona trans “che cerca di portare la pace giocando con molti ragazzi serbi”. Girato durante la guerra dei Balcani, ne racconta le assurdità celebrando le vite della comunità Lgbtq+ nella ex-Jugoslavia. Un ritorno speciale a Milano quello del regista di Novi Sad dove era intervenuto nel 1998 a una rassegna dedicata al Sessantotto del cinema e poi a Filmmaker con Kenedi Goes Back Home. L’incontro, inserito nella sezione Filmmaker Moderns, sarà introdotto da Jurj Medem, curatore del Filmmuseum di Vienna.

Proseguono le proiezioni del Concorso Internazionale

Alle 19.30 alla Cineteca Arlecchino Narimane Mari presenta On a eu la journée, bonsoir, un atto d’amore e un’ode alla vita che la regista algerina dedica al compagno scomparso, il pittore Michel Hass.

Tre sono le anteprime di Prospettive accompagnate dagli autori (Arcobaleno Filmcenter ore 17.00): La force di Alberto Baroni, Le grand rêve di Irene Dorigotti e Shambala di Andrea De Fusco.

Infine, per la Retrospettiva Ruth Beckermann (Sala Gregorianum ore 19.30) si potranno vedere Paper Bridge e A Fleeting Passage to the Orient.

In copertina: un fotogramma da Marble Ass