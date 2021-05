Sulla Razza 08: Tokenismo

In questa puntata di Sulla Razza:

Cosa significa token? Di tokenismo si parla molto nel contesto anglofono, in particolare con riferimento alle serie tv e al cinema. In Italia esiste questo fenomeno? Partendo dalla rappresentazione delle minoranze etniche nel mondo televisivo, affrontiamo anche le risposte, non sempre efficaci, che le produzioni cinematografiche hanno adottato: dal colour blind casting, al Magical Negro, a bandi specificamente rivolti alle minoranze.

In Italia ci sono attori non-bianchi, mancano storie diverse.

Sulla Razza è un podcast di Nadeesha Uyangoda, Nathasha Fernando e Maria Catena Mancuso. Powered by Juventus.

Citazioni lette da Mike Calandra Achode. Illustrazioni di Valeria Weerasinghe. Musiche e postproduzione di Francesco Fusaro.