Sulla Razza 07: Diversità e inclusione

In questa puntata di Sulla Razza:

Affirmative actions, quote rosa, discriminazioni positive: sono alcune delle risposte al problema dei sistemi omogenei per razza, genere od orientamento sessuale — anche se alcuni alla parola “quota” controbattono con “meritocrazia.” Si stima che le aziende statunitensi spendano 8 miliardi di dollari l’anno per formazione per la diversità — eppure non esiste un singolo studio che dimostri che questo tipo di corsi portino effettivamente a una diversità. Quello che ci chiediamo noi è: questo è un approccio utile o performativo?

Ascolta la puntata su Spotify o sul sito di Sulla Razza

Sulla Razza è un podcast di Nadeesha Uyangoda, Nathasha Fernando e Maria Catena Mancuso. Powered by Juventus.

Citazioni lette da Mike Calandra Achode. Illustrazioni di Valeria Weerasinghe. Musiche e postproduzione di Francesco Fusaro.