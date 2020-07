Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è positivo al coronavirus

La notizia, circolata come indiscrezione da ieri, è stata confermata dallo stesso presidente in diretta televisiva

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è risultato positivo al coronavirus. La notizia, circolata come indiscrezione da ieri, è stata appena confermata dallo stesso presidente in diretta televisiva. Bolsonaro ha comunicato l’esito del test a cui si era sottoposto dopo aver sviluppato i primi sintomi dell’infezione, indossando — caso eccezionale — una mascherina.

La conferma della sua positività arriva a pochi giorni di distanza da un pranzo a cui il presidente ha partecipato con l’ambasciatore statunitense in Brasile Todd Chapman, nell’ambito di una celebrazione per il 4 luglio.

Che Bolsonaro avesse i sintomi del Covid-19 era stato anticipato da un report di CNN Brasil, ma il presidente aveva tranquillizzato i propri sostenitori dicendo che una TAC al torace aveva mostrato che i suoi polmoni erano “puliti.”

Insieme a Donald Trump, Bolsonaro è tra i leader politici che maggiormente hanno minimizzato l’impatto della pandemia, partecipando a numerose manifestazioni contro le misure di lockdown e ostendando disprezzo per le misure di distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. Soltanto tre giorni fa, il presidente brasiliano ha utilizzato le proprie prerogative per depotenziare una legge che avrebbe imposto l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici. Il numero di contagi confermati in Brasile ha superato il milione e mezzo, mentre i morti ufficialmente attribuiti al virus sono più di 61 mila. Secondo i media brasiliani, anche la nonna della moglie di Bolsonaro è ricoverata per Covid-19.

Non è la prima volta che si parla di una possibile malattia per Bolsonaro: già lo scorso marzo i media avevano dato la notizia della sua positività al virus, ma in quel caso il presidente aveva smentito. Stavolta, invece, non sembra esserci margine per un dietrofront.