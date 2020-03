7 consigli utili per creare una strategia di ecommerce marketing vincente

L’ecommerce marketing è una strategia che si compone di diversi fattori ed è sempre in continuo aggiornamento, per questo motivo, se sei un venditore professionista o ti stai affacciando nella nuova economia digitale, devi sempre seguire il passo di tutte le ultime novità. Un buon marketing digitale attuato con cura, ti consentirà di raggiungere più utenti possibili attraverso i social network e di convertire i visitatori in clienti, ampliando il tuo volume di vendite e di conseguenza i guadagni. Nei prossimi paragrafi ti illustreremo 7 consigli preziosi per essere sempre un passo avanti ai tuoi competitor e creare una strategia ecommerce vincente.

Semplificare il form per gli ordini

Uno dei fattori che ha sancito il successo delle ecommerce è sicuramente la velocità e la comodità con le quali è possibile effettuare le transazioni e fare acquisti. Per questi motivi, non c’è bisogno di richiedere troppe informazioni al cliente quando compila il form sulla tua pagina ed effettua il suo acquisto, basta semplificare il procedimento e chiedere di inserire solo i dati necessari per la registrazione del pagamento. In questo modo ogni cliente saprà che fare acquisti sulla tua ecommerce è comodo e veloce, anche i nuovi clienti resteranno soddisfatti del servizio.

Essere coerenti nel social media marketing

La strategia social media marketing, consente di condividere con gli utenti contenuti interessanti, immagini, foto scattate in tempo reale e video. Le piattaforme più utilizzate sono Facebook, Instagram, Twitter e You Tube, ma è importante essere coerenti nei contenuti offerti agli utenti e ai clienti, in quanto queste tre piattaforme lavorano in sinergia con i motori di ricerca Google. Di conseguenza, condividere un contenuto del tuo sito o blog che parli delle caratteristiche di un tuo prodotto e un video che aiuti a capire come scegliere il migliore prodotto in base al rapporto qualità prezzo, è un’ottima mossa per offrire un contenuto interessante e coerente. Inoltre, attraverso le parole chiave inerenti al tuo target e ai prodotti che vendi, riuscirai a raggiungere un ampio numero di utenti, convertirli in clienti e ad ottimizzare il tuo sito sui motori di ricerca fra le prime pagine.

Pubblicare contenuti originali interessanti

Affinché la tua ecommerce venga ottimizzata dal punto di vista SEO nei motori di ricerca Google, i tuoi contenuti dovranno essere originali e non copiati, questo vale sia per gli articoli e i post, che per i video. Puoi dare spazio alla creatività ed offrire tutorial, classifiche e metodi per fare affari online, puoi persino creare video divertenti, ma l’importante è che devono essere autentici e inerenti al tuo business. Il content marketing è importantissimo per raggiungere più clienti possibili, stimolare la loro fiducia nei tuoi confronti e aumentare la web reputation della tua ecommerce.

Scegliere l’orario migliore per pubblicare

Un fattore importante per migliorare il raggio d’azione dei post, degli articoli e di tutto ciò che viene condiviso sui social network, è capire il momento in cui gli utenti sono più attivi. Scegliere il momento giusto significa ricevere delle risposte e soprattutto delle domande, in questo modo riuscirai a vendere di più e ad acquisire più clienti. Non esiste una vera regola per comprendere quale sia il momento in cui più utenti sono attivi sui social, questo dipende dalla piattaforma e dal target.

Offrire premi e regali attraverso contest e concorsi

Un altro metodo per aumentare i followers sulle tue pagine social aziendali, è quello di creare dei concorsi a premio o regalare prodotti ai clienti più meritevoli. Creando un contest dove vince chi ottiene più like con una foto, gli utenti condivideranno in automatico il post della tua pagina, di conseguenza otterrai molte visualizzazioni. Ad esempio, puoi creare un concorso dove chi scatta la foto più bella con un prodotto che mostra il tuo logo, vince un premio, di conseguenza ogni utente cercherà di ottenere più like e inviterà gli altri utenti a guardare la foto. Il premio è un ottimo stimolo per tutti e una grande garanzia di pubblicità gratuita per il tuo business.

Informare i clienti sugli sconti dei prodotti

Creare delle campagne di mail marketing e informare i clienti degli sconti e delle offerte, è un ottimo modo per aumentare le vendite. Ricordati di mettere in atto questa strategia nei momenti in cui gli utenti sono più portati a fare shopping: Natale, Black Friday, saldi stagionali, compleanni ecc… Più l’offerta sarà personalizzate, migliore sarà la risposta.

Offrire la spedizione gratuita sugli acquisti

La maggior parte degli acquirenti rinuncia ad un acquisto online per colpa del costo delle spedizioni troppo alto, oppure il prodotto rimane fermo nel carrello per mesi. Offrire la spedizione gratuita sugli acquisti dei tuoi prodotti, è uno dei migliori incentivi per ampliare il tuo volume di vendita e stimolare i clienti a completare l’acquisto. Puoi anche sfruttare i consigli del paragrafo precedente e creare un concorso, oppure premiare i clienti più fedeli o creare offerte per i nuovi clienti.