ISTAT: in crescita il consumo di sigaretta elettronica tra gli italiani

L’uso delle sigarette elettroniche è in aumento in Italia, semplicemente perché un numero sempre maggiore di persone si sta convincendo dei vantaggi di questi dispositivi. Le e-cig, infatti, si presentano come un’alternativa al fumo tradizionale, e diventano anche un sistema utile per diminuire il numero di sigarette.

La disponibilità di un’ampia gamma di aromi, inoltre, le rende interessanti anche per chi cerca un’esperienza sempre diversa. In questo articolo, dunque, scopriremo un approfondimento sulla sigaretta elettronica, insieme ai dati ISTAT.

La ricerca ISTAT sui fumatori di sigaretta elettronica

Come anticipato poco sopra, le sigarette elettroniche si stanno diffondendo a macchia d’olio in Italia, come prova anche una recente ricerca condotta dall’ISTAT. Nello specifico, l’istituto di ricerca ha evidenziato un dato molto importante: nella Penisola, il 21% circa dei fumatori utilizza anche le sigarette elettroniche, o in alternativa i prodotti a tabacco riscaldato. L’uso delle e-cig è diffuso soprattutto nella fascia tra i 25 anni e i 34 anni, ovvero i Millennials, in prevalenza uomini.

In tanti la utilizzano per cercare un supporto per diminuire le sigarette, ad esempio utilizzando i liquidi con nicotina e abbassandone progressivamente le percentuali. Va comunque specificato che la diffusione delle sigarette elettroniche, pur avendo vissuto dei momenti di picco, è ancora oggi piuttosto lenta, ma procede comunque in maniera costante. Se si fa un confronto tra i dati del 2017 e quelli odierni, ci si accorge infatti di un aumento notevole del numero di svapatori nella Penisola.

Il funzionamento della sigaretta elettronica e le sue caratteristiche

Il funzionamento delle e-cig non è affatto complesso da spiegare. In pratica, questi dispositivi sono in grado di riscaldare un liquido a base di glicole propilenico, glicerina vegetale e nicotina, tramite una batteria e una resistenza elettrica. Il liquido, una volta riscaldato, produce il vapore che lo svapatore inala, proprio come avverrebbe con il fumo generato dalla combustione di una classica sigaretta. Ovviamente sul mercato è possibile reperire vari modelli di e-cig, con delle caratteristiche diverse, come la possibilità di regolare la potenza o l’apertura della camera di combustione, così da generare quantità maggiori di vapore.

I prezzi cambiano in base alle tecnologie: per avere un riscontro immediato, è possibile informarsi sul costo della sigaretta elettronica presso le pagine apposite, così da poter trovare il modello perfetto per le proprie esigenze. E dato che siamo in argomento, ecco alcune delle caratteristiche delle e-cig. Alcuni modelli hanno uno schermo LED per modificare le varie impostazioni, e può cambiare anche la dimensione del tank (ovvero del serbatoio del liquido). Anche le resistenze possono essere diverse, dato che possono cambiare gli Ohm, dipendentemente dall’amperaggio della batteria. Infine, cambia anche la struttura del bocchino (noto come drip tip).