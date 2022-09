La scomparsa di Elisabetta II fa aumentare gli ascolti di “The Crown”: è boom di ascoltatori per la serie TV

La scomparsa della regina Elisabetta II è stato un momento molto particolare, storico, che ha avuto un riscontro in termini di affetto da parte di tutto il mondo, e non solo nel Regno Unito. L’ondata di dolore da parte del pubblico è stata immediata, con persone che hanno condiviso i ricordi della regina sui social. Anche i media si sono ovviamente interessati alla scomparsa della regina, e in tanti hanno rispolverato una serie come “The Crown”, per colmare alcune curiosità, al punto da aver portato ad un boom di spettatori su Netflix.

The Crown: un fenomeno mondiale

Il successo di “The Crown” non è certo una sorpresa e non si scopre oggi. La serie racconta la storia della Regina Elisabetta II, dai suoi primi giorni da principessa fino ai giorni nostri, e lo fa in modo molto accurato: talmente tanto da aver appassionato anche lei. I valori di questo prodotto sono eccellenti, la recitazione è di alto livello e il tutto ha un sapore straordinario, di piena autenticità. Inoltre, poche ore dopo la scomparsa della regina Elisabetta II, la serie in questione ha messo a registro un picco di spettatori mai visto su Netflix, al punto da tornare nella top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma.

In sintesi, la scomparsa della regina ha nuovamente portato alla ribalta la serie che, per la cronaca, fra poco verrà arricchita dall’uscita della sua quinta stagione. Essendo una serie Netflix, non è possibile guardarla normalmente in tv, a meno che non si possieda una connessione internet wifi come quella proposta da alcuni operatori presenti in Italia, e un abbonamento alla piattaforma. Per trovarla basterà cercarla nella barra apposita, oppure andando nella categoria dedicata alle serie tv più viste del momento. Ma la scomparsa della regina Elisabetta II non ha solo aumentato la visibilità di The Crown, ma ha proprio alimentato generalmente la curiosità delle persone sulla corona e, di conseguenza, sui prodotti dedicati ad essa.

I prodotti dedicati alla corona e alla regina

Naturalmente The Crown non è l’unico prodotto televisivo dedicato o ispirato alla regina Elisabetta II. Sono infatti numerosi i contenuti di questo tipo, con alcune chicche come la serie animata di Mr. Bean, ad esempio, insieme al film The Queen del 2006. Anche Il Discorso del Re merita una citazione, considerando che ci si trova di fronte ad un autentico cult della cinematografia moderna, andando al di là del tema legato alla corona.

Non potremmo poi non ricordare altri film come James Bond (2012), e Spencer con Kristen Stewart. Persino Peppa Pig ha dedicato una puntata alla regina Elisabetta II. Ritornando alle pellicole, la lista di film viene arricchita da altri prodotti di elevato spessore come Elizabeth del 1998, Elizabeth The Golden Age (2007), William e Kate Una Favola Moderna (2011) e il documentario Our Queen del 2013. In sintesi, gli appassionati e i curiosi possono trovare moltissimi spunti utili.