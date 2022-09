Milano Fashion Week: tra sfilate in programma e tendenze beauty 2022

L’arrivo della Fashion Week a Milano è un evento molto atteso nel settore della moda e non solo, e l’edizione 2022 non farà eccezione. L’evento di quest’anno si preannuncia memorabile, con molte sfilate e tendenze beauty all’orizzonte. Noi, dunque, oggi andremo ad approfondire quali saranno le caratteristiche della nuova edizione della Milano Fashion Week, e quali saranno i principali trend lanciati dall’evento in questione.

Informazioni utili sulla Milano Fashion Week 2022

La prossima edizione della Settimana della Moda di Milano si terrà dal 20 settembre al 26 settembre 2022. Come di consueto, l’evento si svolgerà nel quadrilatero della moda della città, intorno a Via Montenapoleone. Quest’anno ci sarà un numero considerevole di sfilate (68 in totale), ma non mancheranno altri eventi in grado di entusiasmare i partecipanti. Si aggiungeranno infatti altre 31 manifestazioni e più di 100 presentazioni ufficiali: ci sarà dunque tantissima carne al fuoco per gli appassionati di moda. Per quel che riguarda le tendenze, quest’anno ne emergeranno alcune in particolare, fra grandi ritorni ed esordi, come nel caso delle capsule collection sostenibili, insieme al trucco nude.

Infine, è bene sottolineare che quest’anno il nude sarà il grande protagonista, così come le acconciature semplici e al naturale, più semplici da ricreare a casa. Ovviamente non mancheranno gli “eccessi”, con tanti stilisti pronti a stupire il pubblico con le loro creazioni innovative.

Come si truccano e si acconciano le modelle?

Alcune modelle hanno un truccatore o un hair stylist personale che le accompagna in ogni servizio fotografico o evento. Tuttavia, molte modelle si truccano e pettinano da sole, avendo affinato questa tecnica per anni. Per il make-up, di solito usano il primer, il fondotinta, il correttore, la cipria, il fard e l’immancabile mascara, insieme ad altri prodotti come il lip liner, il rossetto e il gloss. Per i capelli si usano shampoo, balsamo e lacca, mentre le acconciature vengono realizzate grazie agli arricciacapelli o alle piastre professionali. In realtà è bene sottolineare che le modelle in genere si truccano utilizzando pochi prodotti, ovviamente di qualità professionale.

Inoltre, il trucco deve essere sempre adeguato all’evento: nel caso delle sfilate, ad esempio, le modelle vengono sempre affidate alle mani dei professionisti, precedentemente istruiti sulle linee guida da rispettare durante la realizzazione del make-up. Per fare un esempio concreto, spesso le sfilate di Gucci prevedono un trucco particolarmente sfavillante, in grado di mettere in risalto gli occhi delle modelle.