Dal Friuli-Venezia Giulia a Milano: sei serate evento con il San Daniele DOP

Dal 2 al 10 maggio Milano ospita Aria di San Daniele, manifestazione enogastronomica che vede protagonista il Prosciutto di San Daniele.

Uno dei simboli del food made in Italy, prodotto a San Daniele del Friuli secondo antichi metodi e rigorosa disciplina e conosciuto in tutto il mondo, è infatti “in tour” in tutta Italia. Da marzo a novembre arriverà a “farsi conoscere” nelle principali città della Penisola e, tra le tappe previste, c’è anche Milano.

Aria di San Daniele a Milano: date e location

Il primo appuntamento milanese è lunedì 2 maggio dalle 19 presso “Un posto a Milano”, il locale situato all’interno di Cascina Cuccagna che, con un ampio spazio all’aperto, ben si presta a fare da sfondo alle belle serate primaverili.

Martedì 3 maggio Aria di San Daniele si sposta nel quartiere delle serate evento per eccellenza, ovvero sui Navigli. Sarà Cantina Urbana Milano Wine Collective, la prima cantina di produzione vini in città a Milano, ad ospitare l’evento a partire dalle 19.

Stessa location, ma quartiere diverso per mercoledì 4 maggio, poiché l’appuntamento sarà dalle 19 presso la sede di Cantina Urbana Milano Wine Collective nel quartiere di Porta Romana.

Tutti i dettagli e gli indirizzi su Milano sono disponibili sul sito dedicato agli eventi del Prosciutto di San Daniele.

Un aperitivo dal sapore speciale

Milano è senza dubbio la città dell’aperitivo, che in occasione di Aria di San Daniele avrà un sapore speciale e inconfondibile. Durante tutte le serate evento sarà possibile degustare gratuitamente il San Daniele DOP, eccellenza food tutta italiana.

Durante ogni appuntamento sarà possibile degustare il San Daniele affettato a macchina o a mano da tagliatori esperti. Insomma, per una volta l’aperitivo milanese avrà il sapore del Friuli-Venezia Giulia, e tutti i partecipanti potranno capire perché questo prodotto è amato e servito sulle tavole di tutto il mondo.

Aria di San Daniele sarà inoltre l’occasione unica per conoscere le caratteristiche distintive e le qualità che si celano in ogni fetta del Prosciutto di San Daniele.