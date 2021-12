Chiacchiere di fine anno

In questa puntata speciale di TRAPPIST, con ospiti Francesca Motta ed Elena D’Alì di Chiamando Eva e Leila Belhadj Mohamed di Matassa, cerchiamo di fare il punto sulle più importanti notizie di quest’anno, dall’Italia al Sud Ovest Asiatico, dall’implosione della maggioranza sul ddl Zan alla colonscopia di Joe Biden

Il 2021 doveva essere l’anno di uscita dalla pandemia, e non lo è stato. In Italia, doveva essere l’anno in cui si garantiva protezioni minime per le minoranze di genere e doveva essere l’anno del rilancio grazie ai fondi del PNRR — non lo è stato. È stato invece l’anno della catastrofica uscita occidentale dall’Afghanistan, che ora invece è uscito completamente dalla cronaca italiana, nonostante la situazione, in questi mesi, sia rimasta gravissima. E la crisi in Afghanistan è solo una di quelle del Sud Ovest Asiatico che la nostra stampa ha appena sfiorato.

In compenso nel 2022 andrà tutto benissimo, giusto? Forse no: i casi trainati dalla variante Omicron continuano a salire, il governo sembra sempre più disinteressato al benessere collettivo in favore del profitto delle imprese, e la responsabilità della gestione della pandemia viene ancora lasciata sulle spalle delle persone comuni. Per fortuna che presto potremo divertirci con le previsioni sull’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, con i principali pretendenti al Quirinale che si annunciano già — come dire — densi di significato.

In copertina, foto via Twitter @Quirinale