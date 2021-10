Coccole di bellezza per l’autunno: scrub, bombe da bagno e oli per la pelle

Il periodo autunnale è il momento perfetto per dedicarsi alla skin care. Le temperature iniziano ad abbassarsi e si passa più tempo in casa. Prendersi cura della propria pelle, magari sorseggiando una tisana, è una coccola perfetta per le giornate nuvolose e quale miglior modo per farlo se non con il trittico SBO, ovvero scrub, bagno e oli per il corpo? Scopriamo insieme la perfetta routine autunnale per prenderci cura di noi.

S – Scrub

Iniziamo subito dallo scrub, il prodotto indispensabile da avere in casa. Lo scrub si basa sull’utilizzo di micro-granuli che vengono applicati e strofinati delicatamente sulla pelle, asportando le cellule morte e le impurità. Si tratta quindi di un processo che accelera il rinnovamento cutaneo. Prima di procedere con l’applicazione dello scrub, l’ideale è concedersi un bagno di vapore così da aprire i pori del viso e preparare la pelle a ricevere il trattamento.

Quando si tratta della scelta dello scrub bisogna tenere in considerazione il nostro tipo di pelle e soprattutto optare sempre per scrub delicati, anche se abbiamo un tipo di pelle grassa. Inoltre, nei mesi più freddi sì a scrub con azione idratante, anche se potrebbero essere meno indicati durante l’estate perché tendono ad appesantire la pelle.

B – Bombe da bagno

La moda della bomba da bagno è piuttosto recente ma non intende fermarsi, in commercio se ne trovano di ogni forma, colore e profumazione e proprio per questo sono un’ottima idea regalo. Le bombe da bagno sono un prodotto da utilizzare nella propria vasca a base di oli vegetali e oli essenziali.

Si presentano come palle colorate ruvide, ma spesso presentano forme particolari e divertenti. Una volta immerse in acqua si sciolgono con un effetto effervescente, colorano l’acqua ed emanano un profumo molto piacevole e rilassante. Quindi, si tratta di una coccola perfetta perché crea un’ottima atmosfera, se ci aggiungiamo qualche candela e un po’ di musica di sottofondo il relax è assicurato.

O – Olio per il corpo

Si tratta di uno step che spesso viene ignorato durante la beauty routine, ma l’olio per il corpo è fondamentale. Prima di entrare nel dettaglio è bene specificare che, rispetto agli scrub e alle bombe da bagno, è molto difficile realizzare in casa un olio per il corpo, tuttavia esistono in commercio delle ottime linee di oli naturali per il corpo reperibili anche online, come l’olio per il corpo Blue Lagoon, ad esempio, ricco di nutrienti ed antiossidanti che stimolano il collagene della pelle.

L’olio per il corpo è un cosmetico particolare in grado di fornire un’idratazione importante alla pelle, la quale è rivestita di una sottile film idrolipidico composto da sebo, acqua, lipidi e sostanze funzionali. I benefici del suo utilizzo sono tanti e non si fermano unicamente all’idratazione.

Infatti, l’olio presenta spesso delle formulazioni multifunzionali, che permettono l’integrazione di altri elementi, come la vitamina E e altri lipidi presenti sia in natura sia nel normale film idrolipidico della pelle. L’olio, al contrario delle creme a base acqua, non prevede i conservanti tra i propri ingredienti, poiché i batteri non riescono a vivere al suo interno, proprio per questo è molto semplice trovare dei prodotti naturali e soprattutto sicuri.