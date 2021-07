Allerta caldo per gli animali domestici: come aiutarli in estate

Come per noi umani, anche i nostri amici a quattro zampe soffrono le alte temperature, e quest’anno sembra che si arriverà a picchi record; è importante stare attenti ai rischi a cui gli animali possono incorrere a causa del caldo eccessivo. Ogni anno d’’estate, tantissimi animali vengono messi in pericolo in quanto dimenticati in spazi chiusi e roventi, come l’auto, ad esempio. Per evitare incidenti di questo tipo, è necessario seguire alcune piccole ma fondamentali accortezze.

COME PROTEGGERE DAL CALDO GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE

L’associazione LNDC ha stilato una lista di alcuni consigli utili per dedicare il massimo delle attenzioni al proprio animale domestico, soprattutto in estate.

Assicurarsi di non lasciare l’animale da solo: che sia in auto o in uno spazio chiuso e caldo. L’interno di una macchina può raggiungere temperature altissime in poco tempo, trasformandosi in una vera e propria trappola per l’animale.

Attenzione ai colpi di calore: se vedete il vostro cane o gatto che manifesta insofferenza, agitazione e comincia ad ansimare aumentando la frequenza respiratoria, probabilmente potrebbe essere in preda ad un colpo di calore. Sarà fondamentale portarlo immediatamente dal veterinario e farlo stare il più possibile in zone aperte, fresche ed arieggiate.

Portare sempre con sé l’acqua: questa è una delle principali raccomandazioni. In alternativa, se ci si trova in casa, è importante cercare di riempire frequentemente la ciotola del vostro animale e tenerla in un luogo di facile accesso per lui.

La tosatura: il pelo degli animali conferisce loro protezione dal caldo e dal freddo, pertanto non risulta estremamente necessario tosarli con l’arrivo della calda stagione; qualora l’animale fosse a pelo lungo, però, si potrebbe pensare di tosarlo mantenendone una lunghezza medio-corta, senza esagerare.

Attenzione agli insetti: come per gli umani, durante l’estate le punture di insetti possono causare allergie e nel loro caso provocare reazioni pericolose; pertanto, se si percepisce un gonfiore o un rigonfiamento o si ha il sospetto di qualche puntura, è preferibile portare subito l’animale dal veterinario.

Con il periodo estivo, infine, si potrebbe aver bisogno di viaggiare portando con sé il proprio amico a quattro zampe. Non bisogna necessariamente rinunciarvici, purché il viaggio sia piuttosto breve e vengano fatte diverse soste per farlo bere e rilassare. Per essere sicuri di proteggere il proprio animale dall’afa estiva anche in viaggio, esistono alcuni servizi che garantiscono uno spostamento sicuro per gli amici a quattro zampe, come quello pensato per trasportare il proprio gatto in aereo di Blisspetss, che permette di ridurre al minimo lo stress del proprio cucciolo dalla partenza e per tutta la durata del viaggio.

ACCESSORI INDISPENSABILI IN ESTATE PER IL VOSTRO GATTO

Oltre alle precauzioni utili per gli animali al fine di combattere il caldo, è preferibile servirsi di alcuni strumenti ed oggetti capaci di garantire al proprio gatto un benessere duraturo e prolungato.. Tra questi, risulta fondamentale il distributore automatico d’acqua, esistente anche in un’altra versione comprendente il dispenser per il cibo; questo, grazie all’ausilio di un cronometro, permetterà di nutrire il vostro gatto anche in vostra assenza. Da aggiungere alla lista, sono i cesti di vimini: con il caldo il gatto sicuramente apprezzerà una fresca cesta dove distendersi e poter riposare in tranquillità senza soffrire eccessivamente il caldo. In ultimo, ma non per importanza, il tappetino refrigerante, comodo per far distendere e rinfrescare il proprio animale.