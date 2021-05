Riprendono i preparativi per la riapertura dei voli estivi da Bergamo Orio al Serio

Dopo un anno e mezzo passato tra le mura domestiche a causa della pandemia, tutti noi non desideriamo altro che poter tornare a viaggiare come ai vecchi tempi e finalmente non avere più alcuna tipologia di limitazione sotto questo punto di vista.

Per non pesare troppo all’economia del paese, complice anche una riduzione dell’indice RT dello stato e dunque il rallentamento dei contagi, sono state pensate alcune modalità per poter riprendere a viaggiare per motivazioni di turismo e non solo lavorative e sono proprio gli aeroporti Lombardi che stanno inaugurando tutto ciò.

Come sarà possibile tornare a viaggiare senza limitazioni?

Una delle modalità con cui è finalmente possibile tornare a viaggiare in sicurezza è effettuare un tampone molecolare oppure rapido prima della partenza e attestarlo nella propria autocertificazione. Il test si può effettuare privatamente, entro le 48 ore precedenti alla partenza, oppure direttamente all’aeroporto, in aree apposite.

Le misure di sicurezza in volo e in aeroporto

Sia in volo che nel tempo passato al chiuso in aeroporto prima dell’imbarco sarà necessario rispettare sempre con attenzione le misure di sicurezza standard, come l’uso della mascherina ed il mantenimento della distanza interpersonale a meno che non si sia conviventi o congiunti. È inoltre fortemente consigliato igienizzare spesso le mani, soprattutto quando si vanno a toccare superfici condivise (come sedie e tavoli delle aree d’attesa, porte e desk) e quando si mostrano i documenti personali e la carta d’imbarco alle autorità.

I viaggiatori smistati nei vari aeroporti lombardi

Una delle misure di sicurezza che sta venendo adottata negli aeroporti Lombardi è proprio la creazione di un nuovo sistema di smistamento all’interno, dunque con percorsi differenziati e unici per non creare assembramenti, così come l’allestimento di più punti diversi in cui poter ritirare i bagagli. Solo in questo modo sarà possibile mantenere le distanze di sicurezza.

Ci sono moltissime nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Bergamo per l’estate 2021: questo aeroporto è finora stato utilizzato prevalentemente per voli destinati agli affari, ma negli ultimi tempi ha fatto molto parlare la notizia della conversione delle tratte comunemente effettuate per ragioni lavorative a voli turistici, proprio perché il covid ha ridotto drasticamente anche gli spostamenti lavorativi.

Ad esempio, anche partendo dal parcheggio di Orio al Serio, molto comodo per l’accesso in aeroporto, vi sarà un particolare percorso da seguire e rispettare per evitare di formare assembramenti nelle varie aree dell’aeroporto.

Gli unici esentati al mantenimento della distanza di sicurezza saranno ovviamente i familiari conviventi e i congiunti, esattamente come la normativa attualmente in vigore sostiene.

Una lenta ripresa

Abbiamo quindi visto nel dettaglio come, pian piano, si sta lentamente tornando alla vita normale, priva di qualsiasi tipologia di limitazione per quanto concerne i viaggi; questa iniziale riapertura, seppur minima, non può che essere un segnale di speranza, fondamentale per poter riconquistare le proprie personali abitudini.