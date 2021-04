Sulla Razza 06: Coppie miste

In questa puntata di Sulla Razza:

Interracial couples, dating app, Loving v. Virginia; ma anche madamato, mulatto, meticcio ed estetica dei corpi. Come sono cambiate le relazioni sentimentali negli ultimi cento anni? Alcuni dicono che, in futuro, le coppie miste altereranno la comprensione delle dinamiche razziali in America e cambieranno il volto della società. Nell’Italia di oggi, però, sono ancora fissate, additate e talvolta feticizzate. È l’amore la soluzione al razzismo? Di questo e altro ne parliamo tra noi, una ricercatrice e svariate metà di coppie miste.

Citazioni lette da Mike Calandra Achode. Illustrazioni di Valeria Weerasinghe. Musiche e postproduzione di Francesco Fusaro.

