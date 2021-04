Sulla Razza 05: Minoranza modello

In questa puntata di Sulla Razza:

Di model minority si parla soprattutto negli Stati Uniti, già a partire dal 1966: con questa espressione ci si riferisce soprattutto agli americani di origine asiatica. A questo concetto si legano poi quelli del “deserving migrant” e del “deserving poor”. Ma anche da noi esistono le minoranze modello? Passando in rassegna le idee di cittadinanza come merito, di sbocco tra scuola e prigione, di povertà come fenomeno culturale, scopriamo che in Italia alcune minoranze sono migliori di altre.

