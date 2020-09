Sì, c’è un nuovo podcast su Berlusconi che si chiama Bunga Bunga

Da ieri è disponibile su Apple Podcasts e Spotify Bunga Bunga, un nuovo podcast della comica statunitense Whitney Cummings che racconta — con ironia — la vita (ancora in corso) di Silvio Berlusconi

Fa ridere, però come intitolare altrimenti un podcast su Silvio Berlusconi? L’ex Presidente del Consiglio è famoso in tutto il mondo non tanto per l’oppressiva legge Bossi–Fini, per aver lasciato il paese senza una politica industriale all’indomani della Grande recessione, o per la diplomazia del “cucù.” No: l’eredità di Silvio Berlusconi sono i leggendari festini, e le inchieste Ruby.

Il podcast, pubblicato da Wondery, inquadra così Berlusconi in un frame drasticamente diverso da quello della stampa italiana, imprenditore prima di politico, macchietta prima di leader, Trump prima di Trump. Insomma, un podcast da ascoltare in convalescenza al San Raffaele, mentre si aspettano gli aggiornamenti della Top 5 degli infetti piú gravi.