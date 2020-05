Approfitta delle estensioni di Google Chrome

Uno dei miglior motivi per scegliere Chrome è l’ampia scelta di estensioni per migliorare la propria esperienza

Con ogni buona probabilità state leggendo questo articolo in Google Chrome. Il browser dell’azienda di Mountain View, infatti, si è costruito negli anni un ruolo di leader del settore, ed è oggi il programma di navigazione piú diffuso per Windows e Mac.

Anche se Chrome è il browser che consuma piú batteria di tutti, tantissimi non sono disposti a passare ad alternative. Uno dei motivi è l’ampissima scelta di estensioni che permettono di migliorare e arricchire la propria esperienza online — alcune delle migliori estensioni di Google Chrome cambiano così drasticamente l’esperienza di internet che una volta provate non se ne può piú fare a meno.

Con il tempo la dominanza di Chrome è stata tale che anche altri browser, come Vivaldi, Opera, Brave, e recentemente Microsoft Edge, sono passati a Chromium, il motore di render del browser di Google. Se usate uno di questi browser, infatti, è molto probabile che possiate usare tutte queste estensioni, perché le aziende che realizzano quei browser si impegnano a garantire la massima compatibilità possibile.

La migliore estensione per Chrome, in questi mesi di distanziamento sociale, è certamente Netflix Party, che permette di creare una chat room dove chiacchierare, guardando in perfetta sincronizzazione un telefilm su Netflix. È un modo divertente per stare insieme anche a distanza.

A proposito di quarantena: un’altra ottima estensione da usare per lavoro e tra amici è Zoom Scheduler, che permette di creare con due click una stanza di Zoom in qualsiasi momento.

Sempre per lavorare da remoto, se collaborate con i vostri colleghi con Google G Suite, vi potrebbe fare comodo Checker Plus for Google Drive. Si tratta di un’estensione che permette di aggiungere alla toolbar di Chrome un tasto che si accende quando uno dei vostri file condivisi viene modificato da un* vostr* collega.

Un’altra delle nostre estensioni preferite è Papier, che trasforma la pagina Nuova Tab in una pagina bianca in cui è possibili digitare memo, promemoria, quello che si vuole. Sembra una sciocchezza nella propria semplicità, ma una volta che lo provate vedrete quanto è comodo avere un posto agile in cui scrivere senza dover aprire altre app o altri servizi web.

Tra le migliori estensioni Chrome utili per blogger, non si può non menzionare Grammarly, l’estensione legata al servizio di controllo grammaticale, particolarmente utile per verificare la forma del vostro inglese, se non è la vostra prima lingua. Se dovete rimbalzare tra lingue, ovviamente, vale la pena anche installare Google Translate. Ma è un must have anche Bookmark Manager, che permette di organizzare in board e categorie tutti i vostri preferiti, in modo da organizzare tutti i vostri siti in modo piú efficace che semplicemente usando cartelle nella toolbar. Ancora: Buffer è un servizio comodissimo che permette di condividere come e quando volete contenuti da un social all’altro. È fondamentale se dovete gestire le pagine di molte aziende da soli.

Per concludere: un’estensione per i momenti di pausa. Turn off the Lights permette di “spegnere” i siti attorno ai video di YouTube, Vimeo e Dailymotion — e molti altri — permettendo di concentrarvi sul video che state guardando.