Il governo si è finalmente deciso a chiudere le attività non essenziali

Dopo le richieste dei sindacati e dei sindaci delle zone più colpite, il governo ha accettato di vincere le resistenze di Confindustria — ma con una decisione tardiva e di cui ancora non si conoscono i dettagli.

Ieri sera, verso le 23:30, Conte è tornato a parlare al paese su Facebook, annunciando la chiusura di tutte le fabbriche e ogni attività produttiva non strettamente necessaria per l’emergenza coronavirus. La disposizione resterà in vigore fino al 3 aprile. Non ci sono limitazioni agli orari dei supermercati — come si era vociferato nei giorni scorsi e come alcune regioni hanno deciso di fare autonomamente — in modo da non causare una nuova corsa agli acquisti e un aggravamento delle code.

“È la crisi più difficile che il paese sta vivendo dal secondo dopoguerra,” ha detto Conte, invitando però i cittadini a mantenere “la massima calma.” “L’emergenza sanitaria sta tramutando in piena emergenza economica, ma a voi tutti dico: lo stato c’è, lo stato è qui, il governo interverrà con misure straordinarie che ci permetteranno di ripartire quanto prima.”

Non è ancora chiaro, esattamente, quali attività resteranno aperte e quali no: l’elenco completo e dettagliato delle filiere considerate “di pubblica utilità” arriverà in giornata, ma sul Sole 24 Ore c’è una lista ufficiosa che riportiamo in fondo all’articolo, e che mette in rilievo un dato di fatto: chiudere “tutto” vuol dire lasciare ancora molto aperto. Si tratta comunque di un risultato di enorme rilevanza: lavoratori e sindacati hanno rotto l’asse tra governo e Confindustria.

Dopo una nuova giornata di record negativi — 793 morti, di cui 546 solo in Lombardia, e 4821 nuovi contagiati — ieri si erano fatti più insistenti gli appelli a bloccare, stavolta per davvero, tutte le attività economiche non essenziali. Lo hanno chiesto con una lettera a Conte e Fontana i sindaci di tutti i 243 comuni della bergamasca, e l’hanno chiesto finalmente anche i tre sindacati confederali — CGIL, CISL e UIL, che nel tardo pomeriggio hanno incontrato in videoconferenza il presidente del Consiglio. Nelle ore successive le regioni Lombardia e poi Piemonte hanno anticipato però i provvedimenti del governo, emettendo nuove ordinanze che chiudevano tutti gli uffici pubblici, le attività degli studi professionali, e i cantieri non strategici. Secondo il presidente della regione Piemonte Cirio “chiudiamo tutto quello che è possibile chiudere con i poteri delle regioni.” L’ordinanza di Fontana vieta, inoltre, anche qualsiasi attività motoria all’aperto, anche singolarmente.

Ma non si poteva fare già prima, almeno nelle zone più colpite? Si poteva: è stato fatto in Emilia-Romagna, per esempio, con un’ordinanza che da venerdì ha fermato tutte le attività non essenziali in provincia di Rimini, ed è stato fatto a Fondi, in provincia di Latina, dopo la scoperta di un focolaio locale. In Lombardia, invece, prima dell’ordinanza emessa ieri sera, il presidente Fontana è andato avanti per giorni a rimpallarsi la responsabilità con il governo, mentre Assolombarda — in un comunicato diffuso venerdì — ancora sosteneva che “le imprese non vogliono e non possono fermarsi.”

Nei giorni scorsi, il ministro delle Autonomie Francesco Boccia — sì, lo stesso che scherzava con una mascherina appesa all’orecchio durante la conferenza stampa della Protezione civile in cui si comunicava la morte di centinaia di persone — aveva esortato le regioni a “non fare singole ordinanze perché non incidono, se non sono omogeneizzate, con le indicazioni dello stato,” e quindi “aspettare il governo.” Ma il governo si è mosso con estrema lentezza e ha accettato di vincere le resistenze di Confindustria — praticamente l’unico soggetto rimasto ad opporsi alla chiusura delle attività non essenziali — solo con grande ritardo. Una decisione arrivata “come drammatico inseguimento della realtà” — commenta Alessandro De Angelis sull’HuffPost, mentre il presidente della regione Emilia Romagna ha detto che “intervenire in extremis con le ordinanze è la nostra arma finale.”

Intanto, sono più di 7000 i medici che hanno risposto all’appello della Protezione civile per la costituzione di una task force di 300 professionisti da inviare nelle zone più colpite: i medici selezionati avranno un’indennità giornaliera di 200 euro, oltre a vitto e alloggio. Sul sito della Federazione degli Ordini dei medici si trova da ieri la lista in aggiornamento dei colleghi che sono morti durante l’epidemia.

L’elenco ufficioso delle attività che potranno proseguire