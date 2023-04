Il terrorismo di stato durante il Ramadan

Le violenze sono state ampiamente criticate dalle autorità internazionali — ma è impossibile immaginare conseguenze per Israele

I militari israeliani hanno condotto un secondo raid nella moschea al–Aqsa, attaccando i fedeli riuniti in preghiera. I soldati hanno fatto ingresso nella struttura non appena si è conclusa la Tarawih, la preghiera straordinaria che si svolge dopo il tramonto e poco prima dell’alba durante il mese di Ramadan. Alcuni video condivisi sui social mostrano decine di militari dentro la moschea che scacciano i fedeli dalla struttura. Gli attacchi costituiscono un escalation dell’occupazione militare attorno alla zona — dall’inizio del Ramadan le autorità di Tel Aviv sembrano intenzionate a impedire che i fedeli possano praticare la Itikāf, una prassi religiosa che prevede il passare la notte in moschea.

Nel corso della giornata di ieri le tensioni sono esplose, a Gerusalemme e nel resto del paese: un ragazzo palestinese di 14 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco da un colono israeliano, nella Città vecchia di Gerusalemme, mentre la polizia israeliana ha represso le proteste dei cittadini palestinesi a Umm al-Fahm, dove i manifestanti hanno individuato un gruppo di poliziotti in borghese e la polizia ha poi arrestato 5 persone con l’accusa di aver tirato sassi contro gli agenti. Al Jazeera sta seguendo lo svilupparsi degli eventi con un liveblog — mentre scriviamo gli eventi si stanno sviluppando ancora rapidamente.

Il terrorismo di stato israeliano è stato ampiamente criticato dalle autorità internazionali: il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense John Kirby si è detto “estremamente preoccupato per la violenza continua,” ma ha poi chiesto a “israeliani e palestinesi” — i carnefici e le vittime — di “lavorare insieme per far scendere le tensione e ripristinare un senso di calma.” Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres si è detto “scioccato e disgustato” dalle violenze nella moschea — particolarmente gravi durante un periodo che è “sacro per ebrei, cristiani e musulmani, e dovrebbe essere un momento per la pace e la violenza.” Il Canada ha preso una posizione particolarmente rigida: Trudeau ha dichiarato che “il governo israeliano deve cambiare posizione,” mentre il leader del Nuovo partito democratico, Jagmeet Singh, ha detto che il Canada “non può più rimanere ai margini,” e intrapprendere “azioni immediate per aiutare a mettere fine alla violenza e alla violazione di diritti umani e legge internazionale.”

La Lega araba ha annunciato un meeting di emergenza per discutere delle violenze. L’incontro è stato convocato dalla Giordania, in coordinazione con Egitto e funzionari palestinesi. Nel corso della giornata il raid di martedì era stato condannato da diversi stati arabi, dall’Arabia Saudita al Qatar.

