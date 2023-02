I giochi pericolosi del governo sul 41-bis

in copertina, elaborazione CC BY-NC-SA 3.0 IT presidenza del Consiglio dei ministri

Mandando avanti a scottarsi due uomini fidati, Meloni ha provato a spostare l’attenzione dalla salute di Cospito alla presunta minaccia allo stato, e ad attaccare l’opposizione

Sabato la presidente del Consiglio è intervenuta sul caso Delmastro–Donzelli con una lettera al Corriere della Sera in cui ha blindato sia Delmastro che Donzelli, di cui da giorni in molti chiedono le dimissioni, perché “non ritengo vi siano in alcun modo i presupposti,” citando la famigerata news del ministero della Giustizia, in cui si sostiene che la scritta “limitata divulgazione” apposta sul documento fosse frutto di “mera prassi amministrativa.” Meloni conclude paventando di nuovo che il “clima si sta pericolosamente e velocemente surriscaldando,” questa volta citando i pericolosissimi “manifesti comparsi il giorno precedente all’università La Sapienza di Roma,” che in qualche modo giustificano il dover assegnare “la scorta all’on. Donzelli e ai Sottosegretari Delmastro e Ostellari.”

Qualche ora dopo Meloni è tornata sull’argomento in privato , nella chat dei gruppi parlamentari, attaccando direttamente, tra le altre cose, il quotidiano Domani: “Sono sinceramente preoccupata dal clima che si sta creando attorno a questa vicenda e dalla minimizzazione che vedo da parte di molti” (…) “Le auto incendiate, i manifesti che additano presunti ‘assassini’ di Cospito all’università, le minacce di morte, gente messa sotto scorta, e dall’altra parte chi finge di non vedere e anzi giustifica (leggevo un lunare articolo nel quale si sostiene che inventiamo pericoli finti per poi imporre scelte di limitazione delle libertà ) o soffia direttamente sul fuoco (vedi alcuni titoli de ‘il Domani’)” (…) “Tutti i contorni di questa vicenda sono abbastanza inquietanti, compresa la tempistica che quasi sovrappone la nascita del governo all’inizio dello sciopero della fame da parte di Cospito – ha aggiunto la premier – È possibile che io stia esagerando e spero sia così, ma comunque vada serve che tutti siano concentrati e seri. Dalle risposte al mio appello credo che l’opposizione preferisca continuare ad alimentare la polemica. Vedremo, ma comunque vada vi invito a non partecipare.”

Nel frattempo, ci sono stati di nuovo scontri tra manifestanti e polizia a Roma , dove la protesta per la revoca del 41–bis a Cospito ha cambiato percorso, diventando formalmente con itinerario non autorizzato. Le forze dell’ordine hanno ferito 2 manifestanti a manganellate, e 3 sono stati arrestati. Tra i manifesti e gli striscioni presenti in manifestazione se ne segnala uno che diceva “il carcere uccide.” Durante la manifestazione gli organizzatori hanno definito il 41–bis un “regime di tortura.” A Milano è stata organizzata una protesta davanti al carcere di Opera , da cui ha preso vita un piccolo corteo — tra gli slogan: “Galere e Cpr non non ne vogliamo più, colpo su colpo le tireremo giù.”

Il giorno prima, in un’intervista al *Biellese ,* Andrea Delmastro ha dichiarato che “la sinistra dovrà fornire all’opinione qualche spiegazione su quell’inchino ai mafiosi;” un’affermazione che avrebbe fatto “vacillare” anche Giorgia Meloni, che secondo un retroscena di Repubblica si sarebbe esposta tantissimo, nel governo e nella maggioranza per proteggere Delmastro e Donzelli — arrivando a urlare, in riunione con Nordio e il suo staff, “i miei uomini non si toccano.” La reazione del Pd agli ulteriori attacchi è stata comprensibilmente dura. Il senatore milanese Misiani ha commentato : “C’è una sola espressione possibile per definire l’attacco a testa bassa contro l’opposizione di Donzelli, Delmastro e dei loro camerati di Fratelli d’Italia: squadrismo fascista. È c’è una sola cosa che possono fare: dimettersi. Subito.” Il partito ha annunciato che i democratici coinvolti nelle dichiarazioni di Delmastro e Donzelli “presenteranno querele e richiesta di risarcimento danni.”

