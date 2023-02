Family outdoor: le migliori attività di gruppo per avvicinare i bambini alla natura

In Italia sono numerosi gli appassionati di attività all’aria aperta. D’altronde, chi le pratica sa bene quali sono i grandi vantaggi assicurati dagli sport outdoor, partendo dal trekking fino ad arrivare al cicloturismo o alle semplici passeggiate in mezzo alla natura incontaminata. Inoltre, si tratta di un ottimo mezzo per avvicinare i bimbi alla natura, e per trascorrere del tempo di qualità in famiglia. Vediamo dunque quali sono le migliori attività all’aria aperta per raggiungere questi obiettivi, insieme ad altre informazioni utili.

Buoni motivi per trascorrere del tempo all’aria aperta in famiglia

Innanzitutto, le attività outdoor permettono ai bambini di entrare in contatto con la natura. In questo modo possono osservare le piante e gli animali nel loro habitat naturale, comprendendo l’importanza di uno stile di vita rispettoso dell’ambiente. Le attività all’aria fanno bene anche al fisico e alla mente, dei bambini e degli adulti. Nello specifico, aiutano a ridurre lo stress, a migliorare l’umore e a rafforzare il sistema immunitario. Come detto, poi, la natura offre una location perfetta per trascorrere del tempo di qualità insieme, e per cementare i rapporti familiari; basterà scegliere una specifica attività e godere di immensi spazi nel verde. A tal proposito, oggi si ha la possibilità di prenotare tali attività anche online, sfruttando ad esempio un e-commerce come Brickscape.it.

Quali sono le attività più interessanti da svolgere con tutta la famiglia? Basti pensare al campeggio, al climbing, al cicloturismo, allo slow trekking o alle semplici passeggiate alla scoperta della natura. Il trekking, infine, è una delle attività più divertenti e allenanti per i bimbi.

Come preparare i bimbi per le attività outdoor

Il fattore sicurezza non deve mai passare in secondo piano, soprattutto se si chiamano in causa i bambini. Ci sono attività come la bicicletta che regalano immensi vantaggi, ma che richiedono anche una sana dose di preparazione. Per vivere al meglio tali esperienze, senza impedimenti e rischi, è bene organizzarsi per tempo acquistando tutta l’attrezzatura e gli strumenti necessari per l’avventura outdoor. Per una giornata all’insegna del ciclismo, ad esempio, si può valutare l’idea di acquistare sul web dei mezzi efficienti come le biciclette Kona disponibili su bikester.it, per citare un’opzione, ottime per esplorare tutti i tipi di territori. Inoltre, è necessario spiegare ai bambini come orientarsi nei boschi e come funzionano gli strumenti principali, come nel caso delle bussole.

Per quel che riguarda i vantaggi dello stare nella natura, non si può non considerare che tale scelta permette ai bambini di ricevere degli stimoli fondamentali per il loro sviluppo psicofisico. Questo per via del fatto che vengono stimolati costantemente tutti e 5 i sensi, con la possibilità di stuzzicare la curiosità del bimbo, consentendogli di ampliare le proprie conoscenze, ma senza rinunciare al divertimento.