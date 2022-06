Estate a Milano e dintorni: tra escursioni ed enogastronomia

Spesso chi resta in città per le vacanze pensa che si tratti di una limitazione, ma in realtà è l’esatto contrario. Anche città industrializzate come Milano, infatti, sono in grado di offrire mille soluzioni diverse per godersi una vacanza nel nome del divertimento e della natura, fra escursioni varie e la scoperta di ciò che i dintorni hanno da offrire, enogastronomia compresa. Ecco perché oggi scopriremo insieme le opzioni migliori per un’estate a Milano.

Cosa fare a Milano e dintorni in estate

Le gite fuoriporta rappresentano una soluzione eccellente per trascorrere una piacevolissima estate a Milano, e per scoprire i suoi dintorni. Si fa ad esempio riferimento a Morimondo, un vero e proprio paradiso terrestre situato a circa 30 chilometri da Milano, dove si potrà visitare l’Abbazia di Morimondo, fondata nel 1134 dai monaci cistercensi. Inoltre, questa località è ideale per tutti gli appassionati di trekking, ed è un altro punto a favore.

In questa lista non potremmo non aggiungere Trezzo d’Adda, una città situata a circa 30 chilometri da Milano sul fiume Adda, dove si potrà visitare il bellissimo Castello Visconteo. Promosso a pieni voti anche Vigevano, fra le mete culturali più preziose nei dintorni di Milano, e arricchito da meraviglie architettoniche come Piazza Ducale e la Torre del Bramante. Anche il Castello di Malpaga merita una visita, per via della sua imponente maestosità, che lo rende uno dei castelli più belli della Lombardia. Infine, ecco altre opzioni must come Monza, Pavia e Mantova con il suo bellissimo castello di San Giorgio. In conclusione, Milano e la Lombardia offrono davvero un ampio ventaglio di scelte.

Il Nord Italia all’insegna dell’enogastronomia

Gli appassionati di vini possono sicuramente esultare, perché il Nord Italia presenta svariate opzioni da selezionare e da gustare, letteralmente parlando. Basti ad esempio citare il territorio del bresciano, ricco di eccellenze, come il Capriano del Colle, Botticino, Franciacorta, Cellatica, Garda bresciano e molto altro ancora. Per chi desidera portare con sé il buon vino assaggiato durante le vacanze trascorse al Nord, continuando a gustare prodotti di qualità, è possibile fare riferimento ad alcune etichette come quelle della cantina Bellavista disponibili su Tannico, ad esempio, che si adattano facilmente ai gusti di molti.

Ritornando ai percorsi enogastronomici da vivere nel Settentrione, ecco Bologna con le sue famosissime lasagne, insieme alle trofie al pesto di Genova, il risotto con la zucca di Mantova, i tortellini bolognesi, l’ossobuco milanese, la famosa polenta e osei e infine il tiramisù del Veneto. In sintesi, il Nord Italia è il luogo ideale per chi vuole godere di buon cibo, buon vino e ottima compagnia, soprattutto per via della sua ricchezza non solo culturale, ma anche enogastronomica.