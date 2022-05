Cose rosse, diritti di tutte

Tutto quello che avreste voluto sapere sul congedo mestruale — storia, curiosità e dibattito — con la nostra ospite Valentina Lucia Fontana, ideatrice del podcast Eva in rosso e del primo Festival del ciclo mestruale

La proposta di legge sul congedo mestruale del governo spagnolo, trainato da Podemos, ha aperto un dibattito sul diritto alla salute delle donne. Esistono due scuole di pensiero, che vedono nel congedo un’opportunità per rivendicare l’unicità del diritto alla salute femminile e chi pensa sia una discriminazione controproducente per la posizione della donna nella società. Una certezza è che la medicina non conosce ancora abbastanza il corpo delle donne, anzi ne trascura la specificità proponendo un modello basato sul corpo maschile.

In questa puntata di Trappist parliamo di mestruazioni, diritti delle donne sul luogo di lavoro, storia del congedo mestruale. Per farlo, abbiamo invitato Valentina Lucia Fontana ideatrice di Eva in Rosso il podcast sul ciclo mestruale e del Festival del ciclo mestruale, che si terrà a Milano dal 17 al 19 giugno.

Con Valentina Lucia Fontana, Emanuela Colaci e Alessandro Massone.

Editing Federico Cuscunà

Sostieni l’informazione indipendente di the Submarine: abbonati a Hello, World! La prima settimana è gratis