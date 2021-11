“It’s nice to be here, again.” È tornata la Paris Photo Fair

fdfd

Video: Fred Mungo e Lorenzo Piacevoli

Musica: Bensound

Siamo stati al Paris Photo Fair 2021, una delle più grandi rassegne fotografiche mondiali, che è tornata ancora più ricca e in una nuova sede — il Grand Palais Ephémère, ai piedi della Torre Eiffel — dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. Abbiamo intervistato artisti, fotografi e protagonisti dell’editoria indipendente di settore provenienti da diversi Paesi, che ci hanno confermato: “It’s nice to be here, again.”

In mostra in questa edizione c’erano infatti oltre 190 gallerie ed editori da 30 Paesi. Mostre, sì, ma anche incontri, talk e book signing con gli autori. Al fianco dei grandi nomi della fotografia, non sono mancate le proposte emergenti e uno spazio dedicato alle gallerie private con le loro proposte.