Sulla Razza 11: Femminismo intersezionale

Femminismo intersezionale è uno slogan o un modo di osservare la realtà? Riprercorriamo la nascita di questo termine, nominando importanti nomi del femminismo americano — Elizabeth Stanton, bell hooks, Alice Waker, Angela Davis. In Italia si può parlare di intersezionalità senza toccare temi come la migrazione e i lavori di cura? Qual è la posizione delle donne migranti e italiane di minoranza etnica rispetto ai movimenti femministi? In una puntata più complessa che mai, tratteggiamo un elogio al femminismo, intersezionale davvero.

