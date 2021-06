Sarà dal 24 al 27 giugno al RIDE in via Valenza: vieni per comprare i vestiti, resta per seguire i talk a cura della redazione

Risulta sempre molto difficile parlare di second-hand o di abbigliamento che sia sostenibile e al contempo adeguato a tutte le tasche. Se infatti il caso di Shein dimostra che il mercato del fast-fashion ha ancora un ampio margine di crescita ed è in grado di raggiungere le generazioni più giovani, il tema di uno shopping consapevole è un problema sempre più sentito anche dalla Gen Z di Greta Thunberg.

“Comprare meno, comprare meglio” non è però un proposito che si traduce facilmente: non tutti i marchi zero waste hanno prezzi accessibili, il vintage è disponibile in formati meno “catchy” e l’esperienza di acquisto è meno immediata rispetto ai marchi della grossa distribuzione.

Ma di iniziative pensate anche per fare shopping consapevole, fortunatamente, ce ne sono.

Dal 24 al 27 luglio torna a Milano Vinokilo, il festival di vintage al chilo più grande d’Europa. Il format, che ha avuto successo in svariate città, è sempre lo stesso: pezzi unici di abbigliamento vintage — ma non solo — diversi per tipologie, brand e tessuti e taglie, tutti venduti al prezzo di 45 euro al chilo.

Il brand, che nasce come shop online di vintage e second-hand, è stato creato nel 2016 per idea del tedesco Robin Balser, con l’obiettivo è proporre una moda più sostenibile, accessibile e un modello di business internazionale che risponda alla necessità di contrastare le conseguenze ambientali legate all’industria della moda.

Durante l’evento, oltre ad acquistare vestiti, sarà possibile seguire dj set, performance e tasting enogastronomici selezionati con un occhio attento alla scena locale. Sarà inoltre possibile acquistare creazioni artigianali, occhiali vintage, arredamento industriale e articoli realizzati da creativi di tutta Italia.

L’evento si terrà presso il RIDE di via Valenza 2 (è possibile prenotarsi gratuitamente qui), all’ex scalo di Porta Genova, e ci saremo anche noi: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 modereremo tre talk per parlare non solo di moda, ma anche di altri mercati e business sostenibili. Giovedì 24, invece, si parlerà di cibo e sostenibilità con la partecipazione di Recup e Bella Dentro.

Ecco il programma completo:

Giovedì 24 giugno | h. 15.00

Food sostenibile

Modera Luisa Manfrini di Strafood

con

Recup Milano , il progetto che combatte lo spreco alimentare recuperando il cibo invenduto dai mercati cittadini.

Bella Dentro, la filiera ortofrutticola interamente dedicata alla lotta allo spreco.

Venerdì 25 giugno | h. 15.00

Milano sostenibile: economia circolare e swapping

Modera Martina Lodi | the Submarine

con

Krill Design , studio di design che propone un modello di Green Economy attraverso un processo di Economia Circolare. La sua ultima creazione è Ohmie , la prima lampada stampata in 3D ricavata da bucce d’arancia.

SWAPPAMI un hub di quartiere nato per lo scambio di vestiti, libri e oggetti, basato sull’app Swapush.

Sabato 26 giugno | h. 15.00

Fashion sostenibile: upcycling e dintorni

Modera Laura Antonella Carli | the Submarine

con

Giglio Tigrato , brand di upcycling fondato a Milano nel 2020: combatte l’omologazione e il consumismo nella moda reinventando abiti vintage attraverso la pittura.

BENNU, che recupera capi sartoriali vintage o provenienti da stock invenduti, reinterpretandoli con passamanerie, frange, scampoli di tessuto e altre applicazioni.

Domenica 27 giugno | h. 15.00

Fashion sostenibile: l’esperienza di Renoon

Modera Laura Antonella Carli | the Submarine

con