L’Arabia Saudita ha condannato per terrorismo due attiviste femministe

Le attiviste per i diritti delle donne Loujain al-Hathloul e Mayaa al-Zahrani sono state condannate in Arabia Saudita a cinque anni e otto mesi di prigione. Nonostante la mobilitazione internazionale per la loro liberazione, la condanna è arrivata dal Tribunale penale speciale, che, almeno teoricamente, si occupa di reati con finalità di terrorismo. Secondo il giornale online saudita Sabq le due donne sono state riconosciute colpevoli di “agitazione, aver eseguito un programma politico estero, e aver usato internet per destabilizzare l’ordine pubblico.” Il tribunale ha ridotto le due sentenze a due anni e dieci mesi e ha retrodatato l’inizio delle condanne a quando è iniziata la loro detenzione arbitraria, nel maggio 2018 — per cui le due donne resteranno in carcere per altri tre mesi. Il tribunale ha anche trovato “infondata” la testimonianza di al-Hathloul riguardo alle torture subite durante il periodo di prigionia.

Loujain cried when she heard the sentence today. After nearly 3 years of arbitrary detention, torture, solitary confinement – they now sentence her and label her a terrorist. Loujain will appeal the sentence and ask for another investigation regarding torture #FreeLoujain https://t.co/E4msesGqjH

— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) December 28, 2020