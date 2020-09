Al largo della Libia è in corso un naufragio. La guardia costiera libica: “Richiamate domani”

in copertina, la Sea Watch 4, di nuovo sotto fermo amministrativo, via Twitter

Come ormai è consuetudine, la Sea Watch è stata sottoposta a fermo amministrativo dopo aver completato il salvataggio di 117 persone. Il comunicato della Ong, emesso congiuntamente a Medici senza frontiere, è durissimo: “le autorità italiane ormai da un anno utilizzano strumentalmente questi controlli tecnici per bloccare le navi umanitarie impegnate nel soccorso in mare.

Bloccando le navi delle Ong nei porti è possibile lasciar annegare la gente o rispedirla in Libia, senza che troppe persone se ne accorgano o possano far qualcosa per impedirlo. In queste ore sta succedendo un esempio perfetto del fatto che gli stati europei siano una causa attiva di morti evitabili, come ha dichiarato settimana scorsa Safa Msehli, portavoce europea dell’Oim. Secondo quanto riporta Avvenire, nell’ultima settimana sono avvenuti 4 naufragi, con 100 vittime accertate e 160 dispersi .

Al largo della Libia è infatti in corso un naufragio, secondo quanto riportato dalla Ong Alarm Phone. Un gommone si è rovesciato al largo di Garabulli, ed è stato soccorso solo da un piccolo peschereccio libico che ha potuto prendere a bordo tutte le 7 donne e 14 uomini. Altri 33 sono in acqua da 10 ore, aggrappati al relitto. Alarm Phone sostiene di essere stata contattata direttamente dal pescatore proprietario dell’imbarcazione, a cui le autorità non hanno semplicemente risposto.

A contattarle, le autorità, ci ha allora provato la stessa Alarm Phone. Risultato? Le autorità italiane si sono dichiarate non responsabili, mentre quelle libiche hanno detto di “richiamare domani.”

🆘BREAKING! SHIPWRECK HAPPENING NOW off Garabulli #Libya. A fisherman just told us that he rescued 21 people but had to leave 33 people behind clinging on the rubber boat tubes. He tried to inform authorities but no reaction.

They might still be alive & need RESCUE NOW!

— Alarm Phone (@alarm_phone) September 19, 2020