Moda mare 2020: tutte le novità di Yamamay

Per l’abbigliamento mare 2020, Yamamay propone una serie di capi freschi, originali e femminili, ideali per vivere la stagione più calda dell’anno con leggerezza e stile.

Il design di Yamamay, frizzante e ricco di verve, è associato a tessuti freschi, che garantiscono comfort e libertà di movimento. Le donne che indossano i capi da mare Yamamay ne apprezzano le fantasie originali, i modelli accattivanti e la cura nei dettagli, che rendono gli abiti da spiaggia raffinati e di stile, ideali anche per vivere la città, e i vestitini per il mare un elemento che non può mancare nel guardaroba di una donna.

La moda mare Yamamay per l’estate 2020: per le donne che amano sentirsi belle, sempre

I modelli della collezione PE/2020 donna proposta da Yamamay sono pensati per assicurare, in ogni occasione, vestibilità perfetta e inconfondibile freschezza e originalità, che da sempre è associata al brand. L’abbigliamento da mare Yamamay è pensato per le donne che amano lo stile casual e anche alle fashion addicted, che optano per un look alla moda e chic.

Gli abiti da spiaggia della linea Diving on Glitz sono costituiti da leggerissime gonne asimmetriche, con apertura a portafoglio e fantasie dai colori che rimandano al mare; dal top scarlatto, da abbinare allo slip Blaze e alternare al reggiseno a triangolo con pailettes che scintillano al sole.

Per vivere la spiaggia, il pareo in fantasia animalier Deco Lux è perfetto, soprattutto in abbinamento con le ciabattine coordinate. Indossato con un costume intero o bikini nero, detta le tendenze in fatto di moda estate 2020.

Tra i vestiti per il mare Yamamay più apprezzati di sempre rientrano i caftani, tra cui spicca il modello Resort che, per la fantasia da Grand Safari e la linea morbida, che avvolge la silhouette senza fasciarla, è uno dei vestiti da mare donna della collezione estiva Yamamay. Realizzato in morbida viscosa, il caftano con maniche a tre quarti è il capo perfetto per una gita in barca, un aperitivo sulla spiaggia o una passeggiata sul lungomare, ma anche per un pomeriggio di shopping per le vie della città.

L’ispirazione di Yamamay per l’estate: fantasie esotiche e lussureggianti

I vestiti da spiaggia Yamamay per l’estate 2020 traggono ispirazione dalla vegetazione tropicale, dalla natura e dai colori, abbinati sapientemente, mixando la morbidezza dei tessuti a tagli sartoriali di qualità.

Sul sito ufficiale è presente l’intera linea di abbigliamento estivo Yamamay in cui ogni donna può trovare l’abbigliamento da spiaggia che, insieme a lei, diventeranno i protagonisti della prossima estate. Basti guardare il caftano lungo Diving on Glitz, leggerissimo, dal taglio aperto e che esalta il punto vita con una piccola cinturina in tessuto abbinato e che lascia intravedere il costume, intero o bikini. La fantasia, in cui predominano il verde acqua e il blu, è fresca, accattivante e originale.

L’abbigliamento moda mare Yamamay comprende anche una vasta selezione di pantaloni, rigorosamente a vita alta come vuole la moda di quest’anno, dal modello con gamba dritta, in morbidissima e leggiadra viscosa. Realizzati in fantasie animalier o esotiche, i pantaloni lunghi hanno un’ottima vestibilità e si abbinano alla perfezione con top smanicati o che lasciano pancia e spalle scoperte, ma avvolgono delicatamente le maniche, come il bellissimo Afripedia, dal fondo black e motivi floreali a contrasto.

La tuta da mare Deco Lux è total black, leggera ed essenziale; il design con le bretelline sottili dona a tutte e i pantaloni dal taglio dritto concedono libertà di movimento e rendono perfetto qualsiasi abbinamento, dalle sneakers per le giovanissime ai sandali a fascia con tacco a stiletto.

La linea Yamamay per l’estate si amplia con vestitini mare che donano alle donne con fisicità diverse e che consentono di scegliere gli abiti per la spiaggia con disinvoltura e allegria, mentre ci si appresta a pensare alla propria estate, ricca di stile, divertimento e relax.