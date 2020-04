Guarda gli estremisti di destra che protestano negli Stati Uniti perché vogliono tagliarsi i capelli

Negli Stati Uniti sono in corso da alcuni giorni manifestazioni “spontanee” contro le misure di distanziamento sociale e a favore della riapertura di tutte le attività produttive.

Ieri anche Donald Trump ha deciso di appoggiarle: in tre tweet destinati al MINNESOTA, al MICHIGAN e alla VIRGINIA, il presidente ha invitato i propri sostenitori a “LIBERARE” gli stati contro le norme per limitare il contagio.

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege!

È una svolta da capogiro rispetto alla posizione presa soltanto il giorno precedente, quando durante la propria conferenza stampa quotidiana aveva fatto un passo indietro, dichiarando che avrebbe lasciato ai governatori locali gestire la transizione verso una “fase 2.” Al contrario, Trump ora evidentemente mira a dividere la popolazione, utilizzando la frustrazione causata dalla clausura per agitare i propri sostenitori, in una protesta che ricorda da vicino gli albori del moderno Tea Party.

Poche ore dopo Trump ha attaccato direttamente il governatore dello stato di New York, che aveva dichiarato che per “riaprire” New York sarebbe stato necessario effettuare molti più test e che aveva bisogno del sostegno del governo federale. Trump ha twittato vantandosi di aver reso disponibili “migliaia di posti letto di cui [New York] non aveva bisogno e non ha usato” (…) sostenendo che il governatore doveva ringraziare il governo federale per quello che era già stato fatto. Cuomo ha risposto alle accuse di Trump in diretta televisiva, chiedendo retoricamente, “Cosa dovevo fare, mandare il bouquet di fiori?”

Ma Trump è tornato a sostenere le proteste durante la propria conferenza stampa di ieri, rispondendo a una domanda al riguardo: “Queste persone stanno solo esprimendo la propria opinione… mi sembrano persone molto responsabili. Sono state trattate un po’ male.” Tra le risposte dei democratici, che hanno condannato le dichiarazioni del presidente, merita di essere citata quella del governatore dello stato di Washington Jay Inslee, che ha pubblicato un thread in cui dice che i tweet di Trump “incoraggiano atti illegali e pericolosi” e che mettono “milioni di persone in pericolo” di contrarre il nuovo coronavirus.

The president’s statements this morning encourage illegal and dangerous acts. He is putting millions of people in danger of contracting COVID-19.

His unhinged rantings and calls for people to “liberate” states could also lead to violence. We’ve seen it before. 1/7

— Governor Jay Inslee (@GovInslee) April 17, 2020