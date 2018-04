#ETD punta a valorizzare la diversità attraverso la sperimentazione artistica, con workshop, talk e concerti. The Submarine è media partner della seconda edizione: seguiremo le attività del festival con contenuti esclusivi, interviste e dirette 🚀

Il 10 giugno si terrà #ètuttodiverso, il primo festival dedicato interamente al dialogo tra disabilità e arte: un viaggio sensoriale tra musica, design, installazioni e innovazione tecnologica. Organizzato da TO.T.EM, una associazione culturale nata nel 2014 per creare progetti innovativi partendo da tematiche di rilevanza sociale e culturale, in collaborazione con “Associazione amici cascina Linterno,” #ETD festival è alla seconda edizione.

Si terrà a Milano presso Cascina Linterno, location immersa nel verde del Parco delle Cave, che dal 1994 opera a Baggio organizzando attività di carattere didattico, sociale, ricreativo e culturale all’interno degli spazi in gestione.

Il festival si propone di far scoprire al pubblico nuove percezioni e punti di vista, con workshop, laboratori e musica live, con focus sulla disabilità in rapporto con esperienze artistiche interattive.

L’obiettivo è quello di valorizzare la diversità attraverso la sperimentazione artistica, sfidando il pubblico a capovolgere il proprio punto di vista e a chiedersi, per esempio, se sia possibile ascoltare un concerto senza sentire la musica o percepire un quadro senza vederlo.

A partire dalle 11 di mattina fino a mezzanotte ci saranno workshop, talk, mostre e una line-up che comprende alcuni degli artisti più interessanti del panorama emergente italiano, per una giornata in cui il pubblico potrà sperimentare nuove forme artistiche, vivendole anche dalla prospettiva di chi è diversamente abile.

I numerosi workshop proposti sono stati elaborati e costruiti insieme ad esperti del settore, per mostrare come arte e disabilità possano fondersi creando innovazione e sensibilizzazione sul tema, per portare all’attenzione del pubblico la necessità di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini disabili, avvicinando giovani e adulti alla conoscenza di una differente condizione di vita, riconoscendo la diversità in quanto tale, considerandola una risorsa dell’uomo.

Sul solco della prima edizione, la programmazione sarà suddivisa in due momenti:

Diurno

Dedicato a conferenze e workshop, tra i tanti: un approfondimento del metodo Montessori in collaborazione con Boboto, associazione che promuove attività orientate al mondo dell’educazione, dell’inclusività e dell’innovazione sociale; lezioni di musica con i fondatori dell’orchestra per disabili AllegroModerato; esperienze culinarie tattili a cura della food designer Giulia Soldati, due workshop di musicoterapia per adulti e bambini disabili e non disabili tenuti dal musicista e musicoterapista Teo Marchese.

Pomeridiano e serale

Con 8 musicisti (per ora confermati Materianera, Typo Clan, “dj set sull’aia” a cura di Eurocrash) e una passeggiata notturna guidata all’interno del Parco delle Cave per scoprire che la magia delle lucciole è possibile anche a Milano. Le performance musicali saranno arricchite da una sensitive experience: i concerti saranno accompagnati da traduzione LIS simultanea e da un Dark Front of Stage che permette di sperimentare l’ascolto al buio, concentrandosi solo sulla musica.

Nell’edizione passata l’intero ricavato del festival è stato devoluto in beneficenza all’Associazione ATLHA, che promuove tempo libero, vacanze e viaggi in tutto il mondo per giovani disabili. Quest’anno il ricavato andrà all’associazione Il Gabbiano: noi come gli altri, attiva dal 1987 nella zona 7 di Milano, che opera al servizio delle persone disabili e delle loro famiglie e per finanziare i lavori di ristrutturazione della Comunità Alloggio per persone disabili in via Don Gervasini.

Il 5 maggio sarà presentata la preview della giornata al centro sociale Lume, dove si esibiranno musicisti disabili e non, preceduti dalla proiezione del film Pieles di Eduardo Casanova, un momento di riflessione e confronto in merito alla condizione di chi è o si sente diverso.

