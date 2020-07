Rogoredo è lo specchio di Milano

L’anima economicamente benestante, invece, abita più distaccata nell’adiacente Santa Giulia, non a caso definito come quartiere a sé stante, che cresce di fianco a via del Futurismo. Santa Giulia è stato il primo quartiere certificato LEED Neighborhood in Italia con palazzi moderni e relativi spazi verdi. Nei primi giorni post lockdown, poi, l’ho scoperto anche luogo capace di aggregare molte persone tra il pub Carpe Diem e la birreria 09 Cafe Nuova Milano. C’è, infine, l’anima ricca che oggi è rappresentata da Sky. Il colosso fondato da Murdoch ha scelto Rogoredo dal 2003 (quando è nata Sky Italia) come sede principale, essendo stato tra l’altro il primo quartiere cablato in fibra ottica di Milano. Situata tra via Monte Penice e via Luigi Russolo, la sede di Sky da un paio di anni svetta anche con un secondo palazzo contemporaneo (Building 3): di fatto c’è un mini-quartiere di Sky che ospita migliaia di dipendenti.