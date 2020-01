I collage sono uno strumento semplice e incisivo: le lettere nere o rosse, a caratteri cubitali su fondo bianco, sono difficili da ignorare anche per il passante più distratto

Gli accorgimenti grafici da seguire sono pochi: allineare le frasi a sinistra, mantenere una lettera per foglio, lasciare un foglio bianco come spazio tra le parole. Per la colla, si può acquistare un tubetto di colla da parati da diluire in acqua, oppure — scelta economica ed ecologica — prepararla in casa mescolando farina e acqua calda.

La tecnica è facile: una ragazza passa la colla sul muro, la seconda attacca le lettere, la terza passa un secondo strato di colla sopra i fogli, per impermeabilizzarli e solidificarli. Per questo di solito si esce in gruppi di minimo tre persone. “Se si è in quattro è meglio, così la quarta fa il palo, e fa le foto,” aggiunge Dora, ridendo. Nonostante l’affissione abusiva sia illegale, di solito le colleuses non escono incappucciate. “Ci sentiamo legittimate a fare quello che facciamo, e comunque si tratta di carta e colla a base di farina, non vandalizziamo niente. Tra l’altro, quando si è incappucciate si attira molto di più l’attenzione.”

Grossi problemi con le autorità, finora, non ci sono stati. In Francia — racconta Dora — la strategia che si adotta di solito quando si viene colte sul fatto dalla polizia è quella di far leva sulla coscienza dei singoli agenti: ricordare che anche loro hanno madri, mogli e sorelle, che e che l’azione delle incollatrici non danneggia nessuno. Fino ad ora ha funzionato quasi sempre, ma le attiviste francesi si stanno attivando per costituire un fondo comune con cui pagare eventuali multe. A novembre, quattro attiviste arrestate a Lione per aver realizzato un collage sulle mura del tribunale della città se la sono cavata con un semplice “richiamo alla legge.”