Archiviare e riscrivere l’Italia: guida agli spazi postcoloniali online

di Anna Finozzi e Maria Mancuso

Nell’ultimo romanzo di Igiaba Scego, La linea del colore, l’italo-somala Leila porta alla luce i carteggi e l’arte della protagonista, Lafanu Brown, pittrice afroamericana vissuta nel diciannovesimo secolo, riuscendo non solo a far rivivere il suo ricordo ma anche ad esporre le sue opere alla Biennale di Venezia. Il topos dell’archivio in letteratura non è nuovo, ma nuova, almeno in Italia, è la volontà di riempire i silenzi della storia: in questo caso, quello delle vite di due donne nere, l’ostetrica Sarah Parker Remond e la scultrice Edmonia Lewis, a cui si ispira il personaggio letterario di Scego.

In Le goût de l’archive pubblicato nel 1981, la storica francese Arlette Farge scriveva che gli archivi non raccontano necessariamente il vero, ma, come direbbe Michel Foucault, raccontano qualcosa di vero, e cioè come il passato è stato costruito, da chi e da quali istituzioni è stato validato e quali sono le coordinate epistemologiche che legittimano la presenza o l’assenza di un determinato evento, gruppo sociale o artefatto. L’archivio infatti, come il canone letterario, preserva un numero di oggetti, di titoli, di informazioni che sono il risultato di una selezione. Immaginare l’archivio come un grande magazzino è plausibile solo se si considera che fuori dalla porta è rimasto dell’altro.

Nelle antologie, ad esempio, il problema della mancata rappresentanza di alcuni gruppi è stata messa in luce più volte nel corso della storia. Come nota lo storico della letteratura David Damrosch, la Norton Anthology of World Masterpieces, pubblicata nel 1956, ha incluso per la prima volta una donna tra gli scrittori dei capolavori mondiali — Saffo — solo a partire dalla terza ristampa del 1976. Così, nella quarta edizione del Masterpieces of World Literature in Digest Form, nel 1969, gli autori non occidentali erano 23 su 1008: certamente un notevole miglioramento rispetto ai 3 su 1010 della prima edizione pubblicata vent’anni prima, ma sempre meno del 3% della letteratura mondiale che viene invocata nel titolo. Allo stesso modo, oggi, nei manuali di letteratura italiana adottati a scuola le autrici donne sono in netta minoranza, e spesso relegate sotto l’etichetta di “letteratura femminile.”

Fra i gruppi sottorappresentati dai canoni c’è sicuramente quello delle italiane e degli italiani con origini straniere, italian* di seconda generazione, che hanno iniziato a mettere in discussione la propria (in)visibilità tramite un assiduo lavoro di riscoperta e riscrittura delle proprie storie, creando luoghi fisici e virtuali in cui la propria voce potesse essere ascoltata senza mediazioni, senza “filtro bianco.” Un capitolo rimasto inesplorato è, ad esempio, quello del colonialismo italiano, la cui eredità si riflette sulla “condizione postcoloniale” dell’Italia di oggi. Intellettuali e storic* hanno riesumato la storia coloniale, rimasta nell’ombra dell’amnesia fascista, e l’hanno riposizionata nella memoria collettiva con l’aiuto di scrittrici e scrittori, artist*, giornalist*, filmmaker. Questo lavoro è andato di pari passo con l’intensificarsi di una riflessione generale sui “processi di razzializzazione, genderizzazione e le trasformazioni culturali generate […] dall’eredità del colonialismo, dall’emigrazione di massa, e dalle migrazioni globali contemporanee,” come affermano le studiose Lombardi-Diop e Romeo nella loro “Introduzione” a L’Italia postcoloniale.

Accanto a progetti dedicati alla letteratura e alla raccolta di titoli di scrittrici e scrittori della diaspora africana (e non solo), negli ultimi anni sono fiorite numerose iniziative, che spesso utilizzano i social media (Instagram in particolare) per farsi conoscere e seguire. Tra queste iniziative, i podcast rappresentano sicuramente uno dei formati più innovativi e promettenti. Le discussioni coinvolgono la necessità delle italiane e degli italiani con origini straniere e, in particolare, delle italiane e degli italiani ner*, di essere rappresentat* sia a livello istituzionale che culturale, di confrontarsi con l’Europa e più in generale con altre realtà diasporiche e nazionali, di entrare nel dibattito pubblico, di scambiarsi spunti di riflessione, opinioni, pagine d’informazione. Se l’Italia in cui oggi viviamo non è la stessa di cento, di cinquanta né di dieci anni fa, come capirla e come cambiarla significa riflettere sulle narrazioni politiche e culturali in cui si situano le nostre competenze critiche. In questa pagina viene fornito un elenco di alcune manifestazioni online, che partono sempre più spesso dalle nuove generazioni, di respiro transnazionale, dove informarsi su questioni identitarie, sulla migrazione, sulla fioritura di una contro-cultura e sulla definizione di cosa oggi possa significare essere italian*.

Questo elenco fa emergere innanzitutto la volontà di sovvertire gli stereotipi in cui si trova ingabbiata la narrativa mediatica italiana, che sono all’origine della diffusione di idee semplicistiche e spesso distorte sul tessuto sociale e sulle questioni identitarie in Italia. Si nota un lavoro condiviso di rivisitazione, anche in chiave umoristica, delle problematicità insite anche nelle parole di chi si considera immune dal razzismo, oltre che una profonda coscienza intellettuale da parte di giovani che si informano su canali alternativi, portando in Italia idee e spunti bibliografici di assoluta pertinenza e impegnandosi nella creazione di un ecosistema transnazionale che unisca l’Italia al resto dell’Europa e alla diaspora africana e asiatica. Non è difficile, infatti, trovare tra le voci di questo nuovo movimento ragazz* che vivono, studiano, lavorano in altri paesi ma sono in costante dialogo con l’Italia. In questo viaggio di andata fisica e ritorno virtuale si crea una costellazione di voci che permettono il ripensamento della transnazionalità: un’Italia diversa, più consapevole, più giovane e che straripa fuori dai confini geografici della nazione-stato, costringendo a riconsiderare la posizione di tutti i soggetti che compongono e che agiscono nello spazio-Italia. La consapevolezza di autorappresentazione è espressa con molta forza, rimpiazzando quell’impianto unitario di rappresentazione dell’Altro che sopravvive nei media tradizionali; e anzi, un’altra direzione intrapresa è quella di portarci a notare e valorizzare la rappresentanza nera a livello istituzionale. In ultimo, è opportuno ricordare che il propagarsi di queste pagine non è solo il risultato di un’apertura della società alle tematiche affrontate ma di un lavoro enorme e costante di tutte le persone che da anni si impegnano affinché l’Italia si emancipi dalla dimensione provinciale in cui, sotto molti aspetti, si trova ancora intrappolata.

*Nota metodologica: assieme ad archivi e progetti istituzionali affermati, abbiamo prediletto realtà gestite da migranti / seconde generazioni / nuov* italian* che riflettono su tematiche connesse a migrazione, identità e (contro)narrazioni postcoloniali.