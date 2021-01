Il 2021 visto a bordo della Mare Jonio

Tutte le foto dell’autrice

È una giornata grigia e ventosa a Venezia. L’isola della Certosa si trova appena oltre la bocca di porto nord-orientale, da sempre l’entrata principale alla città. Arrivando in vaporetto, proprio accanto all’imbarcadero, salta all’occhio un rimorchiatore. Se è capitato di vederne la fotografia sulla prima pagina di un giornale, il primo pensiero sarà quasi certamente che nella realtà è più piccolo di quanto non sembri in foto. Si tratta di Mare Jonio, una delle imbarcazioni di Mediterranea, la piattaforma della società civile nata nel 2018 con l’obiettivo di organizzare un’attività testimonianza e denuncia in mare, ma soprattutto per salvare le vite dei migranti quotidianamente a rischio in acque nazionali e internazionali. Ad oggi gli esseri umani salvati dai volontari del team sono 374.

A bordo ci accoglie Monica, che ci offre un caffè e ci mostra la nave, che si trova ferma a Venezia da alcune settimane per lavori di manutenzione. Per essere manovrato, un rimorchiatore di queste dimensioni ha bisogno di un equipaggio di sette persone, a cui si aggiungono i volontari che si occupano dei salvataggi in mare. Scopro che per ragioni amministrative c’è bisogno di gestire a bordo due diverse cucine, due dispense, due farmacie, una per l’equipaggio e una per gli ospiti. Gli spazi sono minimi ma bene organizzati.

Le persone che incontro sono pratiche, raccontano in modo semplice l’esperienza degli ultimi anni e la vita a bordo, come fossero cose normali. Ci metto un po’ a ricordarmi che non è così. L’effetto è strano. Il progetto, si avverte chiaramente negli atteggiamenti e nei toni di chi ne parla, è nato da un’urgenza. Da quello che Luca Casarini, capomissione, definisce un “sommovimento di viscere, un’impossibilità di reggere il livello di disumanità che aveva raggiunto anche la gestione pubblica della politica italiana e, di converso, europea.”