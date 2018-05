in copertina, foto via @matteosalvinimi

L’HuffPost italiano ha in esclusiva una copia del contratto di governo tra 5 Stelle e Lega. Si tratta di una quarantina di pagine noiose e allucinanti a tempo, da cui emerge in primo piano la proposta di istituire un corpo informale chiamato “Comitato di conciliazione” che affianchi il consiglio dei ministri e rappresenti i due partiti in situazioni d’emergenza o comunque imprevista. L’unica parola che ci viene in mente è “eversivo.” (l’HuffPost)

Tra i punti politici sostanziali: togliere le sanzioni alla Russia, chiedere a Draghi di cancellare 250 miliardi di debito italiano, ridiscutere la “governance europea,” inclusa la moneta unica. Ma secondo una nota congiunta di M5S e Lega si tratta di una versione già superata. (la Repubblica)

#contrattodigoverno inquietante. Tra ipotesi di uscite dall’Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno giocando con la credibilità del Paese. Si fermino. L’Italia non merita tutto questo. — Maurizio Martina (@maumartina) 15 maggio 2018

Ieri dalla Commissione europea è arrivato un invito a rispettare i conti pubblici e a non cambiare linea politica sull’immigrazione, con l’effetto di cementare ulteriormente la vis polemica anti-europeista di Salvini e Di Maio. (la Stampa)

La conferma della linea di contrapposizione forte all’Unione Europea conferma che il Movimento 5 Stelle è ancora completamente malleabile (o inaffidabile), e può prendere qualsiasi forma gli serva per consolidare il proprio potere. Ieri scrivevamo di come le tensioni sull’argomento accusate da Salvini lunedì fossero completamente ingiustificate. (the Submarine)

Il documento si concede obiettivi ambiziosi sul Def, con un deficit–Pil per il 2018 a 1,5% (più basso di quello presentato da Gentiloni, 1,6%) e un 0,8% per il 2019, esattamente quanto previsto secondo la Commissione Ue. Le soluzioni per arrivare a questi risultati, però, restano fosche. (il Sole 24Ore)

Secondo entrambi i contendenti, comunque, oggi dovrebbe arrivare l’intesa finale. (la Repubblica)

La pubblicazione del testo del contratto di governo avrebbe scosso i grandi investitori esteri, in particolare spaventati dal piano di chiedere la cancellazione dei Btp della Banca centrale europea per un valore di 250 miliardi. (Corriere della Sera)

Gif di Comedy Central

Ma non preoccupatevi, parola di Luigi Di Maio, se questo governo parte, “sarà una bomba.” 🙄 (la Repubblica tv)

Mondo

Il processo di pace tra Coree subisce un brusco arresto dopo l’annuncio da parte della Corea del Nord della sospensione del prossimo incontro con il governo del Sud. L’incontro, previsto per oggi, era stato calendarizzato solo ieri. (CNBC)

Nelle ore successive all’annuncio dell’incontro una simulazione militare congiunta tra gli eserciti di Corea del Sud e Stati Uniti ha allarmato Pyongyang. Nel comunicato il paese mette in forse anche l’incontro previsto con Donald Trump. (the New York Times)

Ma secondo Ankit Panda, un esperto in materia di Corea del Nord, la minaccia di cancellare il summit è un bluff. Semplicemente, la Corea del Nord sta misurando quanto margine contrattuale avrà nei prossimi mesi. (Vox)

What’s going on here is diplomatic brinkmanship of sorts, I think. Test how badly Trump wants the summit. — Ankit Panda (@nktpnd) May 15, 2018

Stati Uniti e Corea del Sud hanno annunciato che l’esercitazione proseguirà in quanto calendarizzata da mesi, ma i due paesi restano in contatto per cercare di sbloccare la situazione con la Corea del Nord. (the Korea Herald)

Nel frattempo, per la felicità dei falchi più rapaci statunitensi, Gina Haspel dovrebbe essere riuscita a raccogliere una maggioranza al Senato per essere confermata alla guida della CIA. (the New York Times)

Gif di Joe Cappa

L’amministrazione Trump sta ultimando i preparativi per separare i figli dei migranti sans papiers dalle proprie famiglie: saranno ospitati / detenuti in quattro basi militari in Texas e Arkansas. (the Washington Post)

Mentre a Gaza migliaia di persone hanno partecipato ai funerali degli oltre 60 manifestanti uccisi sul confine con Israele, Germania e Gran Bretagna hanno chiesto un’indagine indipendente sull’accaduto. (DW)

Ieri la questione è stata portata di fronte al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, completamente paralizzato dai veti statunitensi su qualsiasi risoluzione che riguardi Israele. Secondo l’ambasciatrice Nikki Haley, Israele avrebbe agito con eccezionale “ritegno.” Secondo l’ambasciatore israeliano Danny Danon, tutte le vittime sono “vittime dei crimini di guerra di Hamas.” (the Times of Israel)

Il lutto non ha comunque fermato le proteste per il giorno della Nakba, nei territori palestinesi e in tutto il mondo. (Al Jazeera)

Alcune foto delle proteste. (Reuters)

Mentre la comunità internazionale ancora non riconosce la legittimità dell’annessione, ieri Putin ha inaugurato il ponte di 12 miglia che unisce la Crimea alla Russia. (NPR)

Per l’inaugurazione, trasmessa in diretta televisiva, il presidente russo ha attraversato il ponte alla guida di un convoglio di camion arancioni.

Vladimir Putin attended the opening of the motorway section of the Crimean Bridge https://t.co/fO8FihUmOB pic.twitter.com/cxaAN3i9Ua — President of Russia (@KremlinRussia_E) 15 maggio 2018

Anwar Ibrahim, ex vice primo ministro malese, ha ricevuto la grazia dal re ed è stato liberato. Si trovava agli arresti per “sodomia” e corruzione. La sua liberazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal nuovo primo ministro Mahathir Mohamed, che Ibrahim potrebbe sostituire (data l’età del primo). (CNN)

La fondazione di George Soros — Open Society — lascerà Budapest e l’Ungheria per spostarsi a Berlino. Il miliardario è stato oggetto nei mesi scorsi di una vera e propria campagna d’odio da parte di Viktor Orban. (Radio Free Europe)

La pride week libanese è stata interrotta dopo l’arresto di uno dei suoi organizzatori. Libano è stato il primo paese arabo a festeggiare l’orgoglio LGBT, per la prima volta l’anno scorso. (ABC News)

Internet

Non solo cattive notizie: la banca centrale dello Zimbabwe ha, in un colpo solo, affondato il più grande mercato di criptomonete dell’Africa. (Quartz)

Cult

La pubblicazione di due pagine inedite del suo diario ci permette di avere un nuovo sguardo sull’intimità di Anne Frank: le pagine, nascoste e rese illeggibili per evitare occhi indiscreti, contengono “battute volgari” e i pensieri della giovane Frank sul sesso. (BBC News)

The @annefrankhouse , with @HuygensING and @NIODAmsterdam, today presented the hidden text on two pages covered up with gummed paper in the first #diary of #AnneFrank, with its red checked cover. Thanks to new technology the text on the hidden pages has now been made legible. pic.twitter.com/cw9z0JnNFI — Anne Frank House (@annefrankhouse) 15 maggio 2018

Questa sigaretta elettronica di Philip Morris ovviamente è in grado di raccogliere un sacco di informazioni sulle vostre abitudini da fumatori. (Reuters)

L’azienda taiwanese HTC sta lavorando a uno smartphone basato sulla blockchain. Eh? (TechCrunch)

Ambiente

Il capo dell’EPA Scott Pruitt sta cercando di fermare un piano di campionamento delle acque fluviali statunitensi. “Se quei risultati venissero pubblicati sarebbe un incubo diplomatico,” rivela un informatore. (Politico)

Pruitt ha sempre lavorato senza sosta per rimuovere ogni sorta di limite di legge contro l’inquinamento. Al momento sta cercando di cancellare quelli sull’anidride solforosa, un composto notoriamente cancerogeno. (Mother Jones)

Per almeno 12 volte da quando è in carica, Pruitt ha mentito per proteggere se stesso o gli interessi della lobby dei combustibili fossili. (NRDC)

Dai soldi dei contribuenti usati per decorare l’ufficio alle case regalategli dai petrolieri, un video di Now This riassume tutti gli scandali in cui è stato pizzicato Pruitt.

Giornalismi

È morto Tom Wolfe, icona del “nuovo giornalismo” statunitense, una penna post-modernista prestata al giornalismo. (New York Magazine)

Musica

La nuova app promozionale di Janelle Monáe cancella tutte le vostre playlist di Spotify e le rimpiazza con il suo nuovo album. (Pitchfork)

Gif di Karen Hong

