Siamo stati al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci per parlare con Paolo Nespoli e Leo Ortolani di space race privata — dai razzi di Elon Musk ai treni spaziali di Leiji Matsumoto.

Ortolani ha pubblicato lo scorso novembre per Panini Comics C’è Spazio per tutti, uno speciale realizzato in collaborazione con ASI che raccoglie la testimonianza spaziale di Paolo Nespoli, astronauta italiano sulla Stazione spaziale internazionale.

* * *

Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook, e iscriviti al nostro gruppo.