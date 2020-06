Possiamo parlare di Incompiuto Milanese?

in copertina la ex fabbrica Innocenti, foto di Giovanni Hänninen

Il collettivo artistico Alterazioni Video ha proposto di codificare uno stile, l’Incompiuto Siciliano, per storicizzare il fenomeno delle opere incompiute. Abbiamo fatto un giro in città per capire se si può traslare questo paradigma interpretativo anche a Milano

Nel 2006, il collettivo artistico Alterazioni Video ha cominciato a fotografare, catalogare e mappare le opere incompiute che costellano tutta l’Italia. Il risultato di questo lavoro è poi confluito, nel 2009, nell’archivio della fondazione Incompiuto Siciliano. Ci sono più di 750 opere incompiute sparse per l’Italia, 350 nella sola Sicilia: da qui la caratterizzazione regionale del progetto che su Domus, nel 2017, il collettivo ha descritto così: “Non [è] solo un’etichetta entro cui rinchiudere forzatamente un pacchetto eterogeneo di opere, quanto piuttosto un vero e proprio modello teorico, capace di riconoscere […] un sistema di opere incompiute in essere o in procinto di divenire.” L’idea, a metà strada tra la provocazione artistica e l’elaborazione seria, è di considerare le opere incompiute, costruite dal dopoguerra ad oggi, come appartenenti a un vero e proprio stile architettonico. Questo stile, dato dalle naturali affinità estetiche tra i vari edifici incompiuti più che dall’esistenza di un canone architettonico, ha come materiale fondante il cemento armato in rapporto con la vegetazione spontanea che interagisce sinesteticamente con gli edifici incompiuti. In un breve contributo apparso su Abitare, anche i Wu Ming prendono atto di questo fenomeno: “L’Incompiuto Siciliano ha fondato un’etica e un’estetica propria, con cui è necessario fare i conti fino in fondo.”

A dispetto del nome, il fenomeno non si limita certo alla sola Sicilia. Ci siamo chiesti quindi se a Milano esistano edifici che possano rientrare in questo canone ormai riconosciuto. Per individuarli abbiamo incrociato i database di Incompiuto Siciliano, del Sistema Informativo Monitoraggio Opere Incompiute (S.I.M.O.I., l’anagrafe delle opere incompiute curata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e del blog Urbanfile.

Secondo il S.I.M.O.I. le opere incompiute della città metropolitana di Milano sono sei, ma il database del S.I.M.O.I. e quello di Incompiuto Siciliano coincidono solo in minima parte – impossibile capire con esattezza quante opere incompiute esistano né Italia né a Milano. Il database del S.I.M.O.I. indica come incompiuti il Laboratorio di Quartiere Ponte Lambro e l’ex fabbrica Iso Rivolta a Bresso. Abbiamo escluso dalla nostra analisi tutti i progetti che non potrebbero rientrare nei paradigmi estetici fondanti dell’Incompiuto, per lo stato dei lavori troppo arretrato (tra lo 0 e il 15% del completamento) – insomma, dei non luoghi dove c’è poco o nulla da vedere. Dell’elenco stilato da Urbanfile abbiamo visto la fabbrica Innocenti nel quartiere Rubattino, l’istituto Marchiondi di Baggio, lo scalo merci di Porta Romana e il cosiddetto “Cementone”di via Emilio De Marchi.

