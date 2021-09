Margaret Thatcher tornerà dall’inferno, e solo voi potete fermarla

Una nuova mod del primo DOOM vi chiede di salvare di nuovo il mondo dalle armate dell’inferno e fermare il ritorno della Prima ministra britannica

Con un messaggio minaccioso rivolto al mondo, Margaret Thatcher annuncerà il 24 settembre il proprio ritorno — non per tornare alla guida del partito conservatore, ma per conquistare il pianeta Terra dal proprio quartier generale. Dovete correre nel Regno Unito — quello che gli autori della mod definiscono come il “decimo girone infernale” — per fermarla e salvare il mondo.

Il gioco, essendo basato sul Doom originale, fa uso di una deliziosa grafica 3D retrò, ed è pieno di easter egg a tema britannico. Siete costretti a bere Tennent’s per guarire dalle ferite, e a sconfiggere un sacco di poliziotti vestiti con l’iconica divisa inglese, mentre siete circondati di poster “Keep Calm and Carry On.”

La demo sarà disponibile dal 24 settembre, sarà completamente gratuita e potrete giocarla su qualsiasi computer su cui si può giocare il Doom originale: per cui, effettivamente, su qualsiasi computer, dalla calcolatrice in su. Il gioco ha cinque livelli di difficoltà e ha anche modalità co-op e deathmatch. È impreziosito da una colonna sonora originale, e dal doppiaggio di Laila Berzins, che potreste aver sentito interpretare Demetra in Hades.

Visita il sito ufficiale di Thatcher’s Techbase per non perdere nessun aggiornamento.

In copertina: artwork originale del gioco, di Jim Purvis