Oh no, Donald Trump è un blogger adesso

Dopo mesi passati a minacciare internet, dicendo che fosse imminente il lancio di una nuova piattaforma che avrebbe ignorato le regole contro il discorso d’odio applicate di tanto in tanto dai social network, Donald Trump ha finalmente inaugurato la propria “piattaforma,” ed è un blog di WordPress (come quello che state leggendo in questo momento)

Il sito, dal titolo “Dalla scrivania di Donald Trump,” è organizzato come una specie di Twitter in cui può postare solo il presidente. Solo che, senza interazioni, difficilmente Trump si divertirà come durante i tempi d’oro da troll di Twitter.

Nonostante la sezione del sito sia stata lanciata solo ieri, ci sono post che risalgono fino al marzo scorso, che ci lasciano immaginare uno scenario in cui Trump urlava tweet nel vuoto, in attesa di essere pubblicati come filler.

La piattaforma a Trump, però, servirà. Proprio oggi la Oversight Board di Facebook ha confermato il ban dell’ex–presidente, che non potrà tornare su Facebook e Instagram.

Restrictions on speech are often imposed by powerful state actors against dissidents and political oppositions. Facebook must resist pressure from governments to silence political opposition, and stand up for free expression. — Oversight Board (@OversightBoard) May 5, 2021

