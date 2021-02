Raccontare la catastrofe: il nuovo mondo nell’ultimo numero di 045 Publishing

Atlas è il nostro nuovo spazio dedicato all’immagine e alla fotografia contemporanee. Ogni settimana vi racconteremo un nuovo progetto – in corso, in via di pubblicazione o appena uscito – attraverso una selezione di immagini e contributi degli autori, con un occhio di riguardo a editoria indipendente e autoproduzioni.

Essere Catastrofe è un numero composto da 5 progetti testuali e 4 fotografici che toccano diverse tematiche: dall’inquinamento della Pianura Padana alla precarietà lavorativa, passando per considerazioni di stampo più filosofico in merito al rapporto tra uomo, natura e “fine dei mondi”.

La pubblicazione, avvenuta a dicembre dello scorso anno, è il risultato di una open call del collettivo e casa editrice indipendente veronese inaugurata lo scorso anno durante il primo lockdown e terminata il 30 aprile 2020. Il tema, fortemente attuale, è quello appunto della catastrofe.

Lo scopo del progetto è stato quello di raccontarla al “plurale”, ovvero come elemento pervasivo e ordinario del nostro mondo. Il numero propone squarci e riflessioni da una realtà dove eventi catastrofici sono continuamente in atto – eventi che “ci forzano a restare a contatto con i problemi, per usare le parole della filosofa Donna Haraway.”

“A partire da qui è necessario imparare un nuovo modo di stare nel mondo, senza chiudere gli occhi facendo finta che tutto possa essere dimenticato, e risolto – come recita il finale di un racconto ospitato all’interno del numero.”

Il volume si presenta in un formato di 18x25cm, rilegato a filo refe con dorso a vista e stampato – coerentemente con alcuni dei temi affrontati – su carte Favini riciclate, riciclabili ed ecologiche. Una sovraccoperta fotografica avvolge l’intero progetto stampato in una tiratura di 100 pezzi.

Il volume può essere acquistato all’interno dello shop di 045 Publishing. Contiene i lavori di Giorgio Andreoni, Giulia Bernacchi, Ilaria Bussoni, Marta Clinco, Marco Favaro, Serena Grizi, Massimiliano Maestrello, Stefano Miliffi and Luca Quagliato.

BIO

045 Publishing è un collettivo e una casa editrice indipendente fondata e con sede a Verona. Sviluppa progetti che abbracciano vari argomenti e approcci artistici. Concepito come una piattaforma aperta, il suo scopo è mettere in comunicazione illustratori, fotografi, scrittori e designer per promuovere pubblicazioni eterogenee ma organiche, che spaziano dal contenuto visivo alla scrittura critica.