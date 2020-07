Viso liscio e privo di peli o una barba dalle linee ben definite? Quale che sia la scelta, c’è comunque il problema della rasatura e delle irritazioni che provoca. Ecco come risolverlo.

Quanto tempo viene dedicato alla propria immagine? Se mai chiunque avesse ancora dei dubbi in merito, può fugarli in pochi secondi pensando al dato, emerso di recente, relativo a quanto si guarda la propria faccia durante le videochiamate, come una specie di ossessione rispetto al modo in cui il proprio volto viene catturato e rappresentato dalla webcam. Figurarsi ad avere un viso irritato perché non trattato con una crema viso dopobarba dopo la rasatura: infiammazioni e rossori irromperebbero sulla webcam facendo così credere al povero malcapitato che i suoi interlocutori non stiano guardando altri se non quel viso così rovinato. Effettivamente, le irritazioni post-rasatura affliggono la stragrande maggioranza degli uomini ed è perciò essenziale capire come poter ridurre al minimo questo increscioso problema. Un’esigenza ancor più sentita al giorno d’oggi dal momento che la barba è diventata a tutti gli effetti un elemento di stile degli anni 2000.

Evita le irritazioni preparando il viso

Non si può certo pretendere che la crema viso dopobarba faccia miracoli perché, se la rasatura è stata eseguita in modo sbagliato, niente potrà evitare la formazione di rossori, pruriti, bruciori e, nel peggiore dei casi, follicolite. Quando ti prepari per fare la barba, cerca di ammorbidire i peli e di favorire l’apertura dei pori del viso, in che modo? La scelta ideale sarebbe di rasare il viso dopo aver fatto una bella doccia calda; se non c’è tempo per la doccia, l’alternativa consigliata è quella di bagnare un panno con acqua calda e di posarlo sulla faccia per un po’ di minuti. Dopodiché è il turno di pennello e schiuma da barba (la lametta deve attendere ancora).

Scegli i prodotti giusti per la rasatura

Dopo aver preparato il viso, il gioco non è fatto ancora: sono diversi gli step da dover fare prima di arrivare alla fase della crema viso dopobarba. È il turno adesso di pennello e schiuma/gel da barba, e anche in questa fase sono molti gli uomini che commettono degli errori grossolani. Il pennello da barba, per esempio, viene sottovalutato e ritenuto non necessario perché si crede che sia facilmente sostituibile con le mani. Il pennello è invece utile non solo per stendere la schiuma o il gel da barba in modo uniforme sul viso, ma serve anche a preparare la pelle, perché aiuta a rimuovere eventuali cellule morte presenti sul viso e permette, così, una rasatura più efficace e profonda.

Solo adesso è arrivato il momento di prendere la lametta. Quest’ultima va passata in modo fermo ma delicato in direzione del verso di crescita del pelo. La passata contropelo è preferibile evitarla, o al massimo farla come ultimo passaggio per rendere più liscio il viso, ma solo dopo che la maggior parte dei peli sono stati rimossi con le prime passate. Per un viso liscio e privo di imperfezioni ci sono ancora delle ultime, fondamentali, accortezze da mettere in atto.

Crema viso dopobarba: come scegliere quella giusta

Se la barba ha il suo fascino, anche un viso ben rasato e libero da irritazioni e follicoliti fa la sua figura. Per evitare la formazione di spiacevoli conseguenze post-rasatura, è importante prestare attenzione anche al momento direttamente successivo alla lametta. Una volta terminata la rasatura, è infatti consigliato sciacquare il viso con acqua fredda e asciugarlo tamponandolo con l’asciugamano. Dopodiché è obbligatorio applicare dei prodotti studiati per alleviare e curare le irritazioni da lametta, i più efficaci sono quelli a base di acido glicolico o di acido salicilico. Se non sai come trovarli, sul sito della casa cosmetica Vichy è presente la linea Vichy Homme, una gamma di prodotti studiati per le specifiche esigenze dell’uomo con soluzioni per la rasatura e creme viso dopobarba arricchite anche con acido salicilico, così da lasciare la pelle morbida, idratata e libera da irritazioni e per affrontare tutti i meeting online, anche subito dopo aver fatto la barba, con la certezza di avere un volto a prova di webcam.