Tour in barca nell’isola di Ponza: vivere un’esperienza a contatto con il mare

Sotto il cielo di Ponza, siamo tutti in vacanza, così recitano le parole di una canzone di un famoso cantautore napoletano, l’atmosfera balneare delle Isole Ponziane è unica e non è questa la sola canzone che ne esalta le caratteristiche. Se da un lato abbiamo una morfologia spettacolare che offre un panorama mozzafiato sul Mar Tirreno, all’interno dell’isola potrai ammirare una caratteristica quanto antica architettura civile come il Palazzo Tagliamonte che risale al 1750, ma anche numerose chiese e architetture religiose, come la Chiesa di Santa Maria, San Silverio e il Santuario della Civiltà. Numerosi sono anche i reperti archeologici di epoca romana. Se Ponza è un isola affascinante per gli amanti della storia dell’arte, le sue acque attraggono sempre più turisti e non c’è niente di meglio che fare un tour in barca, affacciandoti sulla costa laziale o spingendoti fino al vicino Golfo di Napoli.

Dentro il mare di Ponza, siamo tutti in vacanza

Una delle caratteristiche più interessanti riguardo quest’isola, sono le condizioni climatiche favorevoli durante ogni mese dell’anno. Infatti, è possibile navigare il mare dell’isola praticamente in tutti i mesi, in quelli più freddi le temperature massime oscillano fra i 12 e i 13 gradi, negli altri mesi autunnali e primaverili le temperature arrivano a toccare anche i 20 gradi. Se adori la vita di mare, non ti resta che noleggiare una barca e godere delle acque del Tirreno navigandole.

Oltre a navigare il mare, potrai partecipare ai numerosi eventi sulla terra ferma che vengono festeggiati nel mese di marzo, come la Sagra delle zeppole e l Festa di San Giuseppe, a giugno la Festa di San Silverio e a luglio, come la Festa della Madonna della Civita e il Giro podistico di Ponza. Durante il giorno potrai visitare le isole che si trovano vicino, come l’isola di Palmarola e quella di Zanone. I più esperti si potranno avventurare fino al Golfo di Napoli per ammirare Ischia, Capri e Procida, la distanza non è molta.

Quali sono i vantaggi di noleggiare una barca a Ponza?

Il miglior modo per navigare le acque del Tirreno, ammirare l’isola di Ponza e le meravigliose coste italiane, è quello di affittare una barca. Yacht, gommoni, barche sono la soluzione più divertente per godere dello spettacolo balneare che circonda l’isola. Se vuoi trovare una soluzione per vivere il mare, non devi fare altro che digitare le parole Noleggiio barche Ponza sui motori di ricerca e troverai una vasta gamma di soluzioni per godere a 360° di una vacanza, un week end o una giornata in questa isola dalla geologia così affascinante e dall’architettura antica. Uno dei vantaggi principali è che potrai navigare libero i mari e fare il bagno a largo, vivere un’esperienza unica senza la necessità di dover seguire una rotta prestabilita dai tour classici. Navigare è per tutti: sotto il cielo di Ponza siamo tutti in vacanza.