Nel corso della giornata di ieri un gruppo di manifestanti ha occupato il parlamento della città, facendo scattare una risposta violenta e indiscriminata della polizia, che con la forza ha liberato prima il palazzo e poi le vie del centro. Alcuni contestatori hanno affisso nella sala del parlamento la vecchia bandiera coloniale di Hong Kong. Per ora sembra che la polizia non abbia arrestato nessuno. (BBC News)

In una conferenza stampa alle quattro di mattina, la capa esecutiva della città-stato, Carrie Lam, ha condannato l’assalto al parlamento, sottolineando però che la vasta maggioranza dei contestatori ha preso parte alla manifestazione pacifica che si è tenuta nel corso della giornata di ieri. Lam ha ripetuto che la discussione della legge sull’estradizione non è più in calendario, e quindi scadrà naturalmente nel luglio 2020, senza bisogno di ritirarla completamente come chiedono gli attivisti. (South China Morning Post)

Le proteste contro la legge sull’estradizione hanno galvanizzato le parti del movimento anti–governativo che si presentano più esplicitamente come nostalgiche dell’era colonialista. Tra le scritte lasciate sui muri del parlamento è possibile leggere slogan contro il “governo autoritario,” e che rivendicano che “Hong Kong non è la Cina.” La fotostoria di HKFP, che è entrato nelle sale del governo insieme ai contestatori. (HKFP)

Dalla parte degli attivisti, Jimmy Lay, fondatore e editore del quotidiano di Hong Kong Apple Daily e di Next Magazine, sostiene che le proteste abbiano messo all’angolo Xi — eventuali esibizioni di forza cinesi sulla città rischierebbero di compromettere il ruolo di Hong Kong come punto di riferimento del commercio mondiale. (the New York Times)

Un portavoce dell’ufficio di Hong Kong e Macao del governo centrale cinese ha definito l’attacco come un’operazione di “estremisti,” e ha dichiarato che si tratta “una sfida alla formula di un paese e due sistemi.” (the Straits Times)

Un editoriale estremamente aggressivo pubblicato sul Global Times, il quotidiano internazionale del Partito comunista cinese, condanna l’attacco al parlamento, e minaccia, tra le righe: “In Occidente, la polizia risponde con tolleranza zero contro il vandalismo e la distruzione delle proprietà del governo.” (Global Times)

Malgrado gli scontri di ieri siano tra i più violenti che la città abbia visto in decenni, le strade di Hong Kong oggi sono tranquille: polizia e nettezza urbana stanno ripulendo le strade. (Channel News Asia)

* * *

* * *

Il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif ha annunciato che il paese ha superato il limite di uranio arricchito imposto dall’accordo del 2015 stracciato da Trump. (Al–Araby Al–Jadeed)

Zarif insiste che l’azione non costituisce una rottura del trattato, e che l’aumento della produzione di uranio arricchito sia inquadrata nel contesto della risoluzione di dispute tra i firmatari. L’Iran chiede ai paesi europei che hanno firmato, Regno Unito, Germania, e Francia, di garantire l’accesso al mercato mondiale, come era stato pattuito nel 2015. La Casa bianca di Trump non ha preso bene la notizia, ripetendo che continuerà con la propria politica di “massima pressione.” (Al Jazeera)

Un report del Syrian Network for Human Rights denuncia frequenti rapimenti di attivisti e contestatori politici da parte delle forze di sicurezza nel governatorato di As-Suwayda. Secondo il gruppo dall’inizio del 2018 sono almeno 208 i casi di rapimento, tra azioni militari e rapimenti criminali. Madeline Edwards di Middle East Eye ha raccolto alcune testimonianze dalla città, l’unica a maggioranza drusa del paese. (Middle East Eye)

Alexandria Ocasio–Cortez ha visitato un sito della Polizia di frontiera dove sono incarcerati migranti e racconta che le donne nella struttura sono in celle senza acqua corrente, e che le guardie abbiano detto loro di bere l’acqua della toilette. (Twitter)

Just left the 1st CBP facility.

I see why CBP officers were being so physically &sexually threatening towards me.

Officers were keeping women in cells w/ no water & had told them to drink out of the toilets.

This was them on their GOOD behavior in front of members of Congress.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 1, 2019