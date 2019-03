in copertina, foto via Facebook

Con lo spoglio al 10%, Nicola Zingaretti esce saldamente vincitore delle primarie del Partito democratico, con il 63% delle preferenze. Profonda sconfitta per Martina, che si ferma al 24,5%, mentre Giachetti arriva al 12,5%. (la Repubblica)

YouTrend sta seguendo lo spoglio in diretta. (YouTrend)

È notizia anche l’affluenza assolutamente inaspettata, che ha lasciato diversi circoli in difficoltà nel reperire le schede per votare. Alla fine della giornata hanno votato un milione e settecentomila persone — per chiudere, si spera definitivamente, con il renzismo. (Corriere della Sera)

Lo stesso Matteo Renzi si è unito però alle congratulazioni degli altri candidati al nuovo segretario:

Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la democrazia — Matteo Renzi (@matteorenzi) 3 marzo 2019

“Questa domenica, una bella domenica di democrazia, dice che il popolo, come spesso accade, è più avanti di chi lo dirige, o lo ha diretto finora,” commenta Alessandro De Angelis su HuffPost. “Il senso politico di ciò che è accaduto è che una moltitudine di anime democratiche alla ricerca di un corpo ha chiesto una sinistra capace di corrispondere a un gigantesco bisogno di alternativa, dopo un anno di governo gialloverde.” (HuffPost)

Ma ora che succede? A un anno esatto dal disastroso risultato elettorale del 4 marzo, Zingaretti si trova sulle spalle il difficile compito di rilanciare il partito, all’insegna di due parole d’ordine: unità e cambiamento. (Linkiesta)

Nel suo discorso della vittoria, il segretario eletto ha promesso un partito “verde,” menzionando l’esempio di Greta Thunberg, la giovane ragazza svedese diventata simbolo delle manifestazioni per chiedere alla politica di affrontare il cambiamento climatico. (Lettera43)

Guarda il video completo del discorso di Zingaretti su Facebook.

* * *

* * *

Mondo

Una serie di tornado si sono scatenati in Alabama e Georgia, uccidendo quattordici persone. Il vento fortissimo ha strappato alberi lungo il proprio percorso e danneggiato in maniera significativa case e altre strutture. (CNN)

Dal primo comizio di Bernie Sanders possiamo desumere quali saranno le novità della sua campagna elettorale: una rinnovata attenzione ai temi del razzismo e alle necessità della comunità di colore, e una nuova narrativa su se stesso — che contestualizza le proprie posizioni politiche attuali su una vita di contestazione e protesta. (Politico)

Trump, di fatto, ha ammesso che il summit di Hanoi è fallito perché la deposizione di Michael Cohen l’ha messo di cattivo umore. (the Washington Post)

Juan Guaidó dovrebbe tornare oggi in Venezuela, chiamando a raccolta i propri sostenitori per una nuova protesta di piazza. L’autoproclamato presidente ad interim è stato in viaggio in alcuni paesi del Sud America per cercare supporto, ma tornando in Venezuela rischia l’arresto — la Corte Suprema gli aveva vietato di lasciare il paese. (BBC News)

#Venezuela Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país. Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 am. Atentos a las redes oficiales, estaremos informando puntos de concentración #VamosBien porque vamos todos. ¡Vamos Venezuela! — Juan Guaidó (@jguaido) 3 marzo 2019

Il presidente algerino Bouteflika ha confermato di volersi candidare per un quinto mandato, nonostante le proteste che vanno avanti nel paese da due settimane. (Al Jazeera)

La dirigente finanziaria di Huawei Meng Wanzhou intende fare causa al Canada, per le supposte irregolarità del proprio arresto. Venerdì le autorità canadesi hanno dato il via libera alla sua estradizione negli Stati Uniti, e questo potrebbe essere un modo per ritardarla. (Politico)

Secondo il ministro al commercio britannico Liam Fox una lunga estensione della scadenza della Brexit sarebbe “impossibile.” Fox non ha escluso che il paese non ottenga un’estensione fino a luglio per terminare i dettagli dell’uscita dall’UE, ma crede che la data del 29 marzo non sia da spostare. (Reuters)

Ieri si sono tenute le elezioni parlamentari in Estonia: il Partito delle riforme (liberale), guidato dall’ex europarlamentare Kaja Kallas, si è assicurato la maggioranza relativa con il 28,8%, ma il dato significativo, un po’ come in tutta Europa, è il consenso più che raddoppiato del partito di estrema destra EKRE, con il 17,8%. (the Guardian)

Italia

Tra citazioni, sbagliate, del duce, “battute” razziste e minacce ai giudici, Villiam Rinaldi è il perfetto candidato della Lega di Salvini (per un paese della provincia reggiana) (la Repubblica Bologna)

La Rai ultra nazionalista era così contenta che Fabio Fazio abbia intervistato il presidente della repubblica francese Macron che non ha annunciato l’intervista nella pubblicità alla puntata di Che tempo che fa. (Corriere della Sera)

Questioni di genere

Secondo un nuovo report della Banca Mondiale, sono soltanto sei i paesi che, in tutto il mondo, garantiscono pari diritti a uomini e donne: Danimarca, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Svezia e Belgio sono gli unici paesi che hanno raggiunto il punteggio massimo nell’indice elaborato per misurare la parità di genere. (CNN)

Leggi il report completo sul sito della Banca Mondiale.

Akwaeke Emezi è è la prima autrice trans ad essere nominata tra i finalisti del Women’s prize for fiction, per il suo romanzo d’esordio Freshwater. (the Guardian)

Cult

Questa escape room ispirata a Schindler’s List in Grecia ha scatenato le proteste delle comunità ebraiche locali, che hanno giudicato l’iniziativa trivializzante e de-umanizzante. (DW)

Vi ricordate di ThisPresonDoesNotExist, il sito che generava volti falsi usando intelligenza artificiale? Ecco il naturale sequel: un sito che vi sfida a riconoscere i volti generati dall’intelligenza artificiale rispetto a foto di persone vere. (the Verge)

Gif di RAFIA

Spazio

La capsula Dragon di SpaceX è approdata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale. La riuscita del test è un ottimo risultato sia per SpaceX, sia per la NASA. (the Verge)

The first @Commercial_Crew mission arrived at the space station today when the @SpaceX #CrewDragon completed soft capture on the Harmony module at 5:51am ET. #LaunchAmerica https://t.co/Bgcgac0O50 pic.twitter.com/KfNFpHxpGx — Intl. Space Station (@Space_Station) 3 marzo 2019

* * *

Gif di Nina Tsur

