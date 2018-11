in copertina, foto via Twitter

L’Italia continua a essere scossa dal maltempo. Nel palermitano, a Casteldaccia, il torrente Milicia, ingrossato dalle piogge, ha travolto una villetta, causando la morte di nove persone, tra cui tre bambini. (La Sicilia)

Sempre nel palermitano è deceduto un altro uomo, e a Cammarata, in provincia di Agrigento, è affogata nella propria macchina una coppia di turisti tedeschi. (Rai News)

La politica locale e nazionale sta iniziando a muoversi per capire come affrontare la questione ambientale nelle diverse aree colpite del paese. C’è chi chiede il blocco delle tasse nelle zone colpite, soprattutto al Nord, e chi torna a mettere in discussione il condono per Ischia promosso da Di Maio — oggi quanto mai imbarazzante. (La Stampa)

La questione condoni e abusivismo edilizio è giustamente tra le più dibattute del giorno. Secondo gli ultimi dati ISTAT, del dicembre scorso, il fenomeno ha proporzioni a dir poco drammatiche, con una media del 20% delle abitazioni non in regola. (Edilportale)

Proprio la villa sul Milicia era stata costruita troppo vicina al fiume. Il tribunale amministrativo non aveva provveduto con la demolizione, nonostante l’immobile non fosse sanabile, perché realizzato a meno di 150 metri dagli argini del fiume — in zona di inedificabilità assoluta. (il Sole 24Ore)

Il ministro dell’interno, sempre alla ricerca di un colpevole fuori da sé e dai condoni proposti dalla propria maggioranza, ha parlato di ambientalismo, ma accusando l’“ambientalismo da salotto” di aver giocato una parte nel disastro Veneto, con frasi enigmatiche: “Se non tagli l’alberello e non draghi il fiumicello,” questi tornano a vendicarsi. 🤔 (ANSA)

Il ministro non ha perso tra l’altro occasione per mettersi in mostra sui social network, con un selfie a Venezia poco istituzionale che ha scatenato molte polemiche. (Corriere della Sera)

I disastri degli ultimi giorni sembrerebbero comunque aver fatto risvegliare le coscienze ambientaliste di molti, come il sindaco di Milano Beppe Sala. (la Repubblica Milano)

Quello che è certo, se si vuole impostare una politica di ampio respiro per prevenire queste tragedie, è che il clima sta cambiando e il nostro paese è impreparato — ad esempio: serve una legge seria sul consumo di suolo. (Redattore Sociale)

Mondo

In migliaia hanno preso parte a Teheran alla manifestazione anti-statunitense che si tiene ogni anno per commemorare l’anniversario della crisi degli ostaggi del 1979. Quest’anno le celebrazioni coincidono con l’annuncio delle nuove sanzioni statunitensi, che hanno riacceso l’ostilità tra i due paesi. (Al Jazeera)

Le sanzioni sono entrate in vigore alla mezzanotte di ieri, e il segretario di stato Mike Pompeo ha insistito, come Trump, nel dire che non danneggeranno il “popolo” iraniano, ma solo il regime. (the Guardian)

La polizia egiziana ha ucciso in uno scontro armato 19 persone, che secondo il governo erano responsabili dell’attentato contro un autobus di cristiani copti, in cui hanno perso la vita 7 persone venerdì scorso. (Ahram Online)

Accusato di spionaggio per conto del Qatar, il leader dell’opposizione sciita del Bahrein è stato condannato in appello all’ergastolo. (Arab News)

Come preannunciato, i cittadini della Nuova Caledonia hanno votato per rimanere parte della nazione francese, con una maggioranza del 56%. Ma il paese è profondamente spaccato lungo l’asse delle divisioni etniche e sociali, con le province meridionali largamente “lealiste” e quelle settentrionali quasi unanimemente indipendentiste. (le Monde)

L’esercito statunitense sta rinforzando il confine del Messico con “bellissimo filo spinato.” Sono le parole scelte da Trump per descrivere l’operazione nel corso di una manifestazione elettorale. (the Hill)

Malgrado la crescente emergenza del terrorismo di estrema destra, Trump ha deciso di spendere tutta la propria campagna elettorale in un tour di paura e razzismo. È servito? Non lo sappiamo ancora: tantissime delle poltrone in ballo sono in bilico nei sondaggi, e secondo il New York Times “too close to call.” (the New York Times)

Ma di cosa potrebbe parlare altrimenti il presidente, del fatto che la sua amministrazione ha scontato miliardi di dollari di multe a grandi aziende? (the New York Times)

Più di 1500 avvocati hanno firmato una lettera chiedendo a Theresa May di indirre un secondo voto sulla Brexit. Secondo gli avvocati i cittadini britannici hanno diritto di esprimersi sull’accordo per l’uscita dall’UE, se ce ne sarà uno. (the Guardian)

Intanto i curdi del Rojava chiedono di non essere lasciati da soli di fronte a una Turchia sempre più prepotente. (Rete Kurdistan)

Italia

Dalle sparate propagandistiche di Giorgia Meloni alle manifestazioni di CasaPound: da anni il 4 novembre, anniversario della fine della Prima guerra mondiale, viene utilizzato in chiave nazionalista e razzista. È possibile rompere questo predominio e recuperare una memoria diversa? (Jacobin Italia)

Milano

L’allerta meteo in città è stata ripristinata per la giornata di oggi. Si temono forti temporali fino a questa sera. (la Repubblica)

Ma perché ogni volta che diluvia una parte della città va sott’acqua? Qualche giorno fa abbiamo provato a capirlo.

Cult

Tra mostre, documentari e performance, nel weekend si è tenuto a Parigi il primo festival dei lavoratori e delle lavoratrici del sesso. (Franceinfo)

La first lady sudcoreana Kim Jung-sook è in visita nell’antica città di Ayodhya, nell’Uttar Pradesh, India. Come mai? Perché una leggenda vuole che una principessa indiana vissuta duemila anni fa abbia dato origine alla dinastia sudcoreana Karak — a cui oggi apparterrebbe più o meno il 10% della popolazione del paese. (BBC News)

Una nuova specie di dinosauro è stata scoperta in Argentina. Ma: il posto dove è stato trovato non dovrebbe essere stato abitabile per quella specie, in quel periodo. 🤔 (the Guardian)

In Canada sta finendo la marijuana legale, costringendo i consumatori a tornare a comprare sul mercato nero. (Dazed)

Questo avventuriero ha nuotato attorno a tutta l’isola della Gran Bretagna, nuotando 12 ore al giorno dal primo giugno, senza mai tornare sulla terra ferma. Non è la prima impresa da Guinness dei primati di Ross Edgley, ma questa gli è costata qualcosa: parte della sua lingua si è disintegrata per l’esposizione costante all’acqua salina. (BBC News)

Leggi questo saggio molto discutibile di un autore non molto affidabile che presenta la molto affascinante teoria che l’asteroide interstellare ’Oumuamua sia di origine artificiale. (Tor.com)

A quanto pare i bambini Neanderthal del sud della Francia venivano allattati fino a che erano grandi, soffrivano l’inverno, ed erano drammaticamente esposti al piombo. (Haaretz)

Ambiente

Non basta bandire la plastica, bisogna anche cominciare a realizzare prodotti che la rimpiazzino. (NPR)

