Scegliete voi che battuta fare sul fatto che il dl Genova sia stato approvato alla Camera nel bel mezzo della notte di Hallowe’en. (ANSA)

A proposito di orrore: sì, nel decreto è rimasto il condono edilizio per Ischia. E restano anche le nuove norme per lo sversamento dei fanghi da depurazione nei campi agricoli. (il Sole 24Ore)

Il voto si è esteso fino a tarda notte a causa dell’ostruzionismo del Partito democratico, che ha mantenuto per tutta la giornata la linea che avrebbe immediatamente sospeso le attività di opposizione se il governo avesse stralciato dal decreto il condono. (la Repubblica tv)

Il governatore ligure Toti e il sindaco di Genova Bucci, invece di prendersela con le norme contenute nel decreto che con Genova non hanno niente a che fare, se la sono presa con l’opposizione, definendo “intollerabile” l’ostruzionismo parlamentare. (Genova24)

Alla fine il testo è passato anche con i Sì di Fratelli d’Italia, che spesso e volentieri fa da stampella alla maggioranza gialloverde, e con l’astensione di Forza Italia. Adesso si attende il passaggio al Senato. (ANSA)

Vi ricordate il taglio alle pensioni d’oro tanto promesso dal Movimento 5 Stelle? Nella manovra non c’è più, e il partito proverà a rimediare con un emendamento durante l’iter parlamentare, perché continuano ad essere alti i rischi di incostituzionalità. (HuffPost)

Tra gli articoli tranciati all’ultimo minuto c’è anche quello che prevedeva l’istituzione di una tavolo ad hoc per contrastare il fenomeno del caporalato. (Askanews)

La commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il proprio via libera al decreto sicurezza. Il testo arriverà in Aula lunedì, con la “maggioranza compatta nel nome della sicurezza,” ha dichiarato Matteo Salvini. (Adnkronos)

Ma la maggioranza non è compatta per niente: il bff di Salvini Luigi Di Maio ha dovuto costantemente combattere contro il proprio partito, negando la tentazione di arrivare ad espulsioni, ma ricordando ai colleghi che “c’è una linea e un programma.” Prosegue la leghistizzazione del Movimento 5 Stelle. (Corriere della Sera)

Mondo

Stati Uniti e Regno Unito si sono finalmente attivati per pretendere il cessate il fuoco in Yemen. I rapporti tra Arabia Saudita e Stati Uniti sono per la prima volta tesi in seguito all’omicidio brutale del giornalista Jamal Khashoggi. La guerra in Yemen è in questo momento la più grande crisi umanitaria del mondo. (the New York Times)

Il segretario di Stato statunitense ha dichiarato che è il momento di “cessare tutte le ostilità,” chiedendo l’interruzione degli attacchi sauditi sulle zone popolate dello Yemen e la sospensione degli attacchi missilistici da parte dei ribelli Houthi. (Reuters)

Nel frattempo, infastiditi dall’ostruzionismo saudita, per la prima volta gli investigatori turchi che seguono il caso Khashoggi hanno preferito non far trapelare dettagli attraverso la stampa ma preparare direttamente un annuncio ufficiale. La dichiarazione rivela che Khashoggi sarebbe stato ucciso per soffocamento, e che il suo cadavere sarebbe poi stato fatto a pezzi e distrutto. Gli inquirenti non si sono espressi riguardo alla teoria dell’esistenza di una registrazione audio dell’omicidio. (the New York Times)

Naseh Shaker e Faisal Edroos sono tornati nella scuola elementare Al Falah di Dahyan, frequentata dai bambini assassinati dall’attacco missilistico saudita su uno scuolabus dello scorso agosto. L’anno scolastico è appena ricominciato in Yemen e, malgrado tutto, senza 40 compagni di classe, i bambini sono tornati a scuola, con gli zaini ancora sporchi di sangue in spalla. (Al Jazeera)

Un report di Human Rights Watch documenta attraverso le testimonianze di 54 donne l’estensione degli abusi sessuali in Corea del Nord, commessi abitualmente e impunemente da ufficiali del governo, guardie carcerarie, poliziotti. (the Guardian)

La Thailandia, che da sempre ha combattuto la “guerra contro le droghe” con sanzioni pesantissime, ha annunciato che inizierà a lavorare a una legge per la legalizzazione dell’uso medico della marijuana. (South China Morning Post)

In Messico invece sono due sentenze della Corte Suprema a legalizzare di fatto l’uso ricreativo della marijuana. (Upi)

Gif di Mauro Gatti.

È stata ritrovata la scatola nera del volo Lion Air JT 610, caduto al largo dell’Indonesia lunedì scorso. Ora sarà possibile chiarire le cause dell’incidente. (BBC News)

Il governo australiano ha annunciato che porterà via dal proprio campo di detenzione per migranti sull’isola di Nauru i 40 bambini che ancora vi si trovano rinchiusi, entro la fine dell’anno. Non è chiaro dove saranno trasferiti e quale sarà il loro destino, mentre i centri di detenzione australiani restano comunque un buco nero dei diritti umani. (DW / the Guardian)

In Tanzania opererà una squadra speciale di sorveglianza per individuare sui social media e denunciare le persone omosessuali. Il reato di omosessualità — eredità coloniale britannica — è punito in Tanzania con la prigione fino a 30 anni. (ABC)

Internet

I governi britannici e canadesi hanno unito le proprie richieste a Zuckerberg, chiedendo al fondatore di Facebook di deporre di fronte a un “grande comitato internazionale” sul ruolo del social network nel distribuire illazioni e propaganda d’odio. In precedenza Zuckerberg ha scansato gli inviti di entrambi i paesi, inviando al suo posto sempre sottoposti. (the Independent)

Il comitato sarà organizzato dal Regno Unito e sarà aperto alla partecipazione di politici di tutti i parlamenti di cui Zuckerberg ha rifiutato l’invito in questi mesi. (the Verge)

Vi ricordate quando Zuckerberg aveva dichiarato che i nuovi strumenti per verificare chi avesse comprato spazi pubblicitari per politici avrebbero largamente risolto i problemi di trasparenza che avevano permesso le campagne di influenza psicologica degli scorsi anni? In realtà non servono assolutamente a niente, perché lo strumento non effettua nessun controllo, ed è possibile impersonare chiunque. Vice News ha creato pubblicità “pagate da” 100 Senatori statunitensi e il servizio non ha battuto ciglio. (Vice News)

Twitter ha svelato come sarà possibile attivare e disattivare l’algoritmo che riordina la propria timeline in un prossimo aggiornamento dell’app. (TechCrunch)

Italia

Il governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco, nel corso della Giornata Mondiale del Risparmio 🙄, ha lanciato l’allarme sui rischi per l’economia del paese causati dalla manovra del governo Conte. Secondo Visco ci sono rischi di “gravi conseguenze” per famiglie e imprese. (la Repubblica)

Intanto, dopo due mesi di diminuzione, l’Istat certifica un nuovo aumento del tasso di disoccupazione a settembre. (Rai News)

Maurizio Landini ha accettato formalmente la candidatura alla guida della Cgil indicata dalla segretaria uscente Susanna Camusso. Parte così la corsa alla segreteria dell’ex segretario della Fiom, che dovrebbe essere confermata dal congresso del sindacato il prossimo gennaio, a Bari. Qualsiasi tentativo di far deragliare la candidatura di Landini dovrà scontrarsi con il supporto quasi unanime della base del sindacato. (ANSA)

Cult

Il sistema dei “crediti” applicato in molte città cinesi per punire i comportamenti scorretti dei cittadini riguarda anche i padroni di cani, ovviamente. (the Telegraph)

“Venticinque anni fa scrissi un libretto che si chiamava Come si cura il nazi. Era un modo per aprire una questione che allora appariva lontana, marginale, quasi inesistente. Purtroppo non abbiamo curato il nazi, e adesso il rischio è che sia il nazi a curarsi di noi.” Francesco Raparelli intervista Franco “Bifo” Berardi sul Tascabile.

Cosa piace ai millennial più di Netflix, dell’alcol e del sesso? Viaggiare, a quanto pare. (Vox)

Le app e i siti che consentono agli utenti di spiare le comunicazioni di qualcun altro, comunemente noti come “stalkerware,” spesso mettono a serio rischio la sicurezza di chi se ne ritrova involontariamente bersaglio. (Motherboard)

Culto

Gli abitanti di Yangchun, un piccolo villaggio nell’est della Cina, rivogliono questa statua di Buddha contenente i resti mummificati di un monaco vissuto mille anni fa, che secondo loro è stata rubata indebitamente da un collezionista olandese. (the Guardian)

Ambiente

A quanto pare abbiamo enormemente sottovalutato il surriscaldamento degli oceani. (BBC News)

Il 70% degli ecosistemi rimasti allo stato selvaggio sono distribuiti in appena 5 paesi: Brasile, Stati Uniti, Russia e Canada. (Nature)

Animali

Contare le balene dallo spazio. (BBC News)

