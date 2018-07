Un esempio di omissione di soccorso

in copertina: dalla pagina Facebook di Danilo Toninelli, selfie con …il ritaglio di Danilo Toninelli?

Josepha, la donna sopravvissuta all’affondamento dell’imbarcazione abbandonata dalla guardia costiera libica denuncerà la Libia per aver abbandonato l’imbarcazione, e l’Italia per aver rifiutato di sbarcare i due corpi a Catania. (Diario de Mallorca)

La notizia è arrivata dopo lo sbarco della nave di Open Arms in Spagna. Oscar Camps, fondatore della Ong, e Marc Gasol, giocatore dell’NBA che sta partecipando ai soccorsi, hanno presentato una denuncia per omissione di soccorso. (Arab News)

Oscar Camps, fondatore di Proactiva Open Arms, e il giocatore di basket Marc Gasol al tribunale di Palma di Mallorca presentano una denuncia per omissione di soccorso. #migranti #openarms pic.twitter.com/EvwgaPS9za — annalisa camilli (@annalisacamilli) July 21, 2018

“Spero che la procura spagnola indaghi sulla Guardia costiera libica e italiana” ha detto Camps all’arrivo della Ong a Palma de Mallorca. (il Sole 24Ore)

Secondo l’apprendista Salvini del Movimento 5 Stelle Toninelli l’“Italia è esempio nel Mediterraneo per umanità ed efficienza soccorsi.”

Mi spiace, ma Open Arms sbaglia obiettivo. Italia è esempio nel Mediterraneo per umanità ed efficienza soccorsi. Parlano i numeri. Avevamo dato disponibilità a curare #Josepha e aperto porto a Catania. Polemiche strumentali non ci interessano, si lavora per evitare morti in mare. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) July 21, 2018

L’esempio Toninelli forse dovrebbe spiegarlo alla donna superstite del salvataggio libico, che “si sta lentamente riprendendo dal punto di vista fisico, ma ancora non cammina.” (HuffPost)

Camps, che aveva risposto alle teorie cospirazioniste di Salvini promettendogli una cartolina da Maiorca, gliel’ha mandata davvero (su Twitter)

Ogni promessa è debito. Un abbraccio da Maiorca.

Oscar e Josefa. pic.twitter.com/ZysFFrCEZ7 — Oscar Camps (@campsoscar) July 21, 2018

Una fonte non nominata del Viminale ha commentato aspramente la denuncia di Open Arms, minacciando di denunciare “chi, con bugie e falsità, mette in dubbio l’immensa opera di salvataggio e accoglienza svolta in Italia.” (la Stampa)

La storia, vista da Katia Lopez-Hodoyan per Al Jazeera.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha invitato Israele e Palestina a “fare un passo indietro” prima di precipitare in un altro conflitto armato. (UN News)

La preghiera di Guterres è stata però inascoltata: solo ore dopo aver firmato il cessate il fuoco Israele è tornata a bombardare la Striscia di Gaza. (Al–Araby Al–Jadeed)

Continua la normalizzazione tra Eritrea e Etiopia: è stata inaugurata l’ambasciata eritrea a Addis Abeba. (Al Jazeera)

L’esercito del governo siriano sta attraversando la riconquistata provincia di Quneitra, avvicinandosi alle alture del Golan. Sono centinaia i civili sfollati che stanno scappando nel nord ovest del paese per evitare rappresaglie da parte delle forze di Assad. (Middle East Eye)

Secondo una fonte nel Ministro degli Esteri ecuadoriano di Glenn Greenwald, il presidente del paese Moreno starebbe finalizzando un accordo per consegnare Julian Assange alle autorità britanniche. (the Intercept)

In un’intervista con il Daily Beast, Steve Bannon ha annunciato che intende costituire una fondazione in Europa per finanziare una “sollevazione” di estrema destra in tutto il continente. Il nome della fondazione: the Movement. (the Daily Beast)

Trump è molto agitato dalla rivelazione di essere stato registrato mentre parlava con il suo avvocato. Ma non preoccupatevi, “il vostro presidente preferito non ha fatto niente di male!” (Sì) (HuffPost)

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) – almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client – totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2018

Cohen sta prendendo sempre più le distanze dal presidente, seppur per ora in sede privata. I rapporti tra avvocato e cliente sono allo zero già da mesi, ma l’ulteriore spaccatura rende più credibile lo scenario di una possibile collaborazione con le autorità. (Axios)

Sono iniziate le ispezioni inter–coreane per la ricostruzione della linea ferroviaria dovrà collegare il nord e il sud della penisola. Si tratta del primo passo concreto preso sugli accordi di distensione tra i due paesi. (the Hankyoreh)

Facebook sta lavorando insieme ad un gruppo di altre aziende per realizzare “costellazioni” di piccoli satelliti in orbita attorno al pianeta, per portare internet satellitare in parti del mondo non raggiunte da connettività. (Wired)

Il ritorno di pressioni antitrust contro i giganti di internet sta dando i propri frutti: Google, Microsoft, Twitter e Facebook stanno lavorando a un progetto per rendere possibile il trasferimento di dati da una loro piattaforma a quella di un concorrente. (Boing Boing)

Facebook potrebbe aver scoperto un altro caso di furto di dati personali dopo Cambridge Analytica. L’azienda ha sospeso l’accesso all’agenzia di analisi dati Crimson Hexagon (perché ovviamente si chiama Crimson Hexagon). (Gizmodo)

Gif di Adweek

Marchionne è grave, e non potrà tornare a lavorare. Il manager lascia alle proprie spalle un’eredità “piena di macerie,” scrive Marco Revelli per il manifesto.

Sarà Mike Manley il nuovo amministratore delegato del gruppo Fca. Manley ha guidato l’esplosione di Jeep negli ultimi dieci anni. (la Stampa)

È online il trailer del prossimo film di Godzilla, King of the Monsters, interamente incentrato su Millie Bobby Brown di Stranger Things, e il suo personaggio nel film, Madison Russell. (Dazed)

Le auto elettriche erano molto più belle negli anni ’70. Volete le prove? Guardate questa fotogallery. (the Outline)

