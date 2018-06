cover CC EU2017EE Estonian Presidency

L’unilateralismo e la retorica incendiaria non possono essere la risposta dell’Unione europea alla crisi migratoria: è la sintesi del pensiero di Pedro Sanchez alla vigilia del summit del Consiglio europeo in cui i leader dei vari stati membri si presenteranno più divisi che mai. (the Guardian)

Il presidente Conte sarebbe pronto a esercitare il diritto di veto se non si raggiungerà un accordo sulla gestione condivisa dei salvataggi in mare e sul superamento del trattato di Dublino. (ANSA)

Ma su Dublino l’Italia è isolata: i paesi del “blocco di Visegrad” non vogliono neanche sentirne parlare. (Lettera 43)

A proposito: il summit segnerà anche il passaggio al turno della presidenza austriaca. E che intenzioni ha l’Austria in materia di immigrazione? Più o meno la trasformazione dell’Europa in un bunker: pieno controllo delle frontiere esterne, più poteri a Frontex, arresto preventivo dei migranti in attesa delle procedure di registrazione, centri di identificazione fuori dai territori comunitari, corridoi umanitari solo per chi “rispetta i valori europei.” Belli, i valori europei. (la Stampa, dietro paywall)

Centrale alla strategia del bunker europeo è la costruzione di campi profughi in paesi terzi, fuori dai confini dell’Unione. Ma un documento circolato ieri Juncker escludeva categoricamente la costruzione di campi in paesi europei non nell’Unione — l’Austria ha in mente i Balcani. E sul fronte libico, sappiamo com’è andata a Salvini. (il manifesto)

In Germania il conflitto interno alla coalizione CDU/CSU sta danneggiando tutto il blocco conservatore, che in un recente sondaggio risulta sceso sotto la soglia “psicologica” del 30%. (DW)

Intanto, dopo oltre una settimana in mare, i 234 naufraghi raccolti dalla Lifeline sono finalmente approdati a Malta, da dove saranno ricollocati in otto paesi europei, tra cui l’Italia. Il capitano Alex Steier è stato interrogato dalla polizia maltese e la nave probabilmente sarà sequestrata. (la Repubblica)

Finally, @MV_LIFELINE arrived in the port! Donate now for our next rescue missions: https://t.co/CWHWb1pTCv pic.twitter.com/h7Ep9OvTg5 — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 27 giugno 2018

Mondo

Anthony Kennedy, il membro più anziano della Corte suprema statunitense, ha annunciato che si ritirerà, dando l’occasione all’amministrazione Trump di piazzare un altro membro nella corte più alta del paese, lasciando il proprio segno nella politica della prossima decade. (the New York Times)

Kennedy è stato per anni l’ago della bilancia nel mantenere progressista la corte. Il suo voto ha deciso il riconoscimento federale del matrimonio per tutti, ha tenuto il diritto di aborto fuori dalle decisioni dei singoli stati, e difeso il diritto di voto di tutti. La sua assenza avrà un peso terribile sul futuro degli Stati Uniti. (Vox)

Tomorrow’s cover of the New York Daily News… pic.twitter.com/ctEVdVNP2v — Jennifer Bendery (@jbendery) June 28, 2018

Tutto questo in un momento in cui la Corte suprema è già in forte scivolata conservatrice — contemporaneamente all’annuncio di Kennedy la corte è tornata ad attaccare le risorse dei sindacati statunitensi. (the New York Times)

Parlando con il segretario alla difesa statunitense James Mattis il presidente cinese Xi Jinping è stato estremamente chiaro nel dire che la Cina non ha alcuna intenzione di fare concessioni territoriali nell’oceano Pacifico. (CNN)

Con la sua vittoria alle primarie democratiche a New York, la socialista Alexandria Ocasio-Cortez è emersa come una nuova stella sul panorama politico statunitense. (the New York Times)

James Fields, l’uomo che ha investito e ucciso una donna travolgendo la folla a Charlottesville dell’estate scorsa, è stato formalmente accusato di plurimi crimini d’odio, sia per i feriti che per l’uccisione di Heather Heyer. Le accuse potrebbero vederlo condannati a multipli ergastoli. (the New York Times)

Sul tavolo del summit europeo di questi due giorni non ci sarà soltanto la questione immigrazione: il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha avvertito che l’Unione dovrà prepararsi allo “scenario peggiore” per quanto riguarda le relazioni politiche e commerciali con gli Stati Uniti. (the Independent)

Sono molti più di 10 mila i migranti che l’Algeria ha espulso e abbandonato nel deserto: secondo nuove ricostruzioni della Algerian League for Human Rights, raggiunta da Middle East Eye, potrebbero essere fino a 28 mila. Migliaia stanno cercando rifugio in Niger. (Middle East Eye)

Il governo polacco ha modificato la controversa legge dell’Olocausto, per cui ora se in Polonia usate l’espressione “campi di concentramento polacchi” possono farvi una multa ma non mettervi in prigione. (AFP)

Internet

Facebook, il social network delle campagne di odio, e Twitter, il social network pieno di neonazisti, hanno più volte incontrato membri dello staff di Trump per tranquillizzarli: non sono troppo liberal. Lo scoop di Tony Romm. (the Washington Post)

Italia

Il ministro dell’Economia Tria ha fatto rinviare l’esame del “decreto dignità”: secondo Di Maio si tratta soltanto di lungaggini tecniche, ma i retroscena parlano di un asse della Lega contro alcuni provvedimenti sociali e fiscali voluti dai 5 Stelle. (il Secolo XIX)

Nonostante la gran quantità di annunci e propaganda, in un mese di attività il Consiglio dei ministri non ha ancora varato nessun provvedimento di indirizzo politico. (HuffPost)

Cult

Vi ricordate di ‘Oumuamua, il meteorite interstellare che secondo alcuni sarebbe stato una sonda o una astronave aliena? Nuova teoria: e se fosse una cometa interstellare? (the Verge)

Kareem Waris Olamilekan è un artista nigeriano di appena 10 anni che fa incredibili disegni iper-realistici. (BBC News / video)

Disney ha ricevuto il via libera dall’antitrust statunitense per l’acquisizione di Fox. L’accordo permetterà a Disney di produrre film con i personaggi di cui in passato Marvel aveva ceduto i diritti cinematografici, e rende più solide le basi per l’imminente servizio di streaming del colosso dell’intrattenimento, che potrà spaziare da Star Wars ai Simpson. (Bloomberg)

Come immagina l’Arabia Saudita un futuro post-petrolifero e pienamente automatizzato? innanzitutto con Neom, una mega città robotica in mezzo al deserto. (Not)

Elon Musk ha usato più volte senza autorizzazione il disegno di un unicorno che scoreggia (sì) trovato su una tazza decorata, e adesso sta facendo il bulletto con l’artista che vorrebbe essere giustamente ricompensato. (the Guardian)

Ambiente

Legambiente ha aggiornato la mappa che traccia l’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio italiano. La situazione è preoccupante, soprattutto per le comunità costiere. (Città clima)

Cresce il numero di utenti che preferisce i servizi di mobilità in condivisione rispetto a possedere un proprio mezzo di trasporto, soprattutto tra i giovani. Italia prima in Europa per il bike sharing. (Lifegate)

Riciclare la plastica non salverà il Mediterraneo Secondo Greenpeace bisogna proprio smettere di produrla e di utilizzarla. (Valori)

Serviranno 10 miliardi di euro per costruire i caricatori e altre infrastrutture necessarie a rendere utilizzabile il primo milione di automobili elettriche sul mercato italiano. (Bloomberg)

Perchè in Italia non si utilizzano sistemi di climatizzazione di geotermia a bassa entalpia? (Qualenergia)

Trump sta di nuovo cercando di far rimuovere l’espressione “climate change” dalla documentazione dell’agenzia di stato NOAA. (the New York Times)

Alcolici

Oh no, una temporanea carenza di anidride carbonica per uso alimentare sta spingendo alcuni produttori a razionare la birra in Regno Unito. (CNN)

